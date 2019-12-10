Общество

РБКРБКВТБ решил строить суперприложение с «Магнитом», «Динамо» и Burger King

ВТБ стал вторым российским банком, который официально объявил о создании суперприложения. Аналогичный проект 9 декабря запустил Тинькофф Банк — в его мобильном приложении появилось окно "Сервисы", в котором представлены финансовые и потребительские услуги.
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ВТБ создает Лайфстайл платформу

Тульские новости03:00

ВТБ создает Лайфстайл платформу

Реальное время02:56

ВТБ решил строить суперприложение с «Магнитом», «Динамо» и Burger King

РБКвчера в 21:00

ВТБ объявил о создании «Лайфстайл-платформы»

Банки.ру02:20

ВТБ объявил о создании открытой IT-платформы для объединения потребительских и банковских сервисов

Эхо Москвы00:32

ВТБ запустит суперприложение в 2020 году

Ведомостивчера в 21:33

ВТБ разработает суперприложение с Burger King, «Магнитом» и «Почтой России»

UfacityNews.ru02:50
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Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Политика

Зеленский оценил биомеханику Путина

Президент Украины Владимир Зеленский оценил характер своего российского коллеги Владимира Путина, прокомментировав прошедшие в Париже переговоры.
Lenta.ru 01:21
Политика

«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе

По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Московский Комсомолец вчера в 15:48
Спорт

Мария Ласицкене раскритиковала Минспорта и ОКР за бездействие

Спорт день за днем 02:23
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости 08 декабря в 09:08
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия 08 декабря в 23:24
Политика

Россия и Украина вернулись в британский суд из-за спора о долге Киева

В Великобритании Верховный суд начинает слушания по спору России и Украины о не погашенных Киевом евробондах на 3 миллиарда долларов.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
Армия и оружие

Киев рассказал о погибших во время «нормандского саммита» военных

Lenta.ru 01:43
Происшествия

В Чехии при стрельбе в больнице погибли четыре человека

По последним данным, в результате погибли четыре человека, двое тяжело ранены. Полиции пока не удалось задержать стрелка.
РБК 02:53
Технологии

Intel Horse Ridge: криогенный контроллер, который приближает квантовые вычисления

Криогенный контроллер Intel Horse Ridge для управления кубитами Современные квантовые вычислительные системы представляют собой многоступенчатые решения.
3DNews 01:40
Политика

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 00:02
Спорт

Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии

Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
Коммерсантъ вчера в 18:19
Политика

Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс

Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
REGNUM 08 декабря в 15:13
Армия и оружие

Появились фото последствий удара секретной американской ракеты в Сирии

В Сети появились фотографии последствий удара секретной американской ракетой по автомобилю боевиков в Сирии.
Журналистская правда 01:56
Происшествия

Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП

Четыре человека погибли утром во вторник при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Черноморском районе Крыма, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.
ТАСС 02:07
Армия и оружие

ВМС Украины сформировали новый дивизион в Азовском море

Военно-морские силы (ВМС) Украины сформировали новый дивизион надводных сил в Азовском море.
Lenta.ru вчера в 04:48
Происшествия

В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку

РИА Новости 02:06
Гаджеты

HarmonyOS появится в смартфонах Huawei и Honor в 2020 году

В ходе конференции для разработчиков Huawei Developer Day (HDD), глава компании Ван Чэн Лу (Wang Chenglu) сообщил, что HarmonyOS начнёт появляться в смартфонах китайского производителя уже в следующем году.
MobiDevices вчера в 04:10
Финансы

Рубль повышается к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 02:10
Происшествия

В Новой Зеландии расследуют гибель людей из-за извержения вулкана

РИА Новости 01:03
Экономика

Россиянам посоветовали странные способы увеличения богатства

При сохранении средних темпов роста человеческого капитала 2000–2017 годов (3,5%), говорится в исследовании, России потребовалось бы около 50 лет для того, чтобы догнать страны ОЭСР, при более низких темпах роста (1,8%) Россия сможет их догнать через почти 100 лет.
Взгляд.ру 02:50
Политика

Политолог оценил слова Зеленского о «ничьей» с Путиным

«Один из важных результатов встречи «нормандской четверки» заключается в том, что президент Украины впервые документально подтвердил обязательства своей страны буквально и полностью выполнить Минские соглашения», – считает глава Центра политической конъюнктуры, политолог Алексей Чеснаков.
Взгляд.ру 02:42
Футбол

Бензема и Сиссе проиграли апелляцию по делу о шантаже Вальбуэна

Нападающий «Реала» Карим Бензема, Джибриль Сиссе и ещё несколько человек проиграли последнюю апелляцию по делу о шантаже полузащитника Матьё Вальбуэна.
Евро-футбол.ру вчера в 10:50
Политика

«Нормандская четверка» договорилась по Донбассу

Следующую встречу лидеры «нормандской четверки» намерены посвятить вопросу проведения местных выборов в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 18:56
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Политика

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа. Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять.
Piter.tv 02:33
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда вчера в 14:14
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
ИА Новороссия вчера в 07:05
Происшествия

В Удмуртии спасён находившийся в квартире с мёртвой матерью ребёнок

RT на русском 01:44
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на молодой помощнице

Известный юморист Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Политика Сегодня вчера в 03:38
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