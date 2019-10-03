Экономика
КоммерсантъВТБ разрешили стать акционером «Ростелекома»
Согласно указу Владимира Путина, Российской Федерацией, банком ВТБ и госкорпорацией ВЭБ.РФ будет обеспечен госконтроль над более чем 50% акций «Ростелекома». Для этого, в частности, между РФ и ВТБ будет подписано акционерное соглашение, касающееся полученных банком бумаг «Ростелекома».
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