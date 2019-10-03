Экономика
КоммерсантъВТБ разрешили стать акционером «Ростелекома»
Согласно указу Владимира Путина, Российской Федерацией, банком ВТБ и госкорпорацией ВЭБ.РФ будет обеспечен госконтроль над более чем 50% акций «Ростелекома». Для этого, в частности, между РФ и ВТБ будет подписано акционерное соглашение, касающееся полученных банком бумаг «Ростелекома».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 13:26, Вашингтон
Политика
В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам
Комитет ООН по отношениями с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые должны были участвовать в ГА ООН.
RT на русском 13:14
Политика
Европейская делегация не нашла признаков притеснения крымских татар
Глава западной делегации, депутат земельного парламента Норвегии Хендрик Вебер заявил, что широко тиражируемая информация об ограничении прав крымских татар не соответствует реальности.
РИА Новости Крым 09:36
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.
RT на русском 06:53
Политика
Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ
Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Политика
Путин пообещал оказывать помощь Филиппинам в борьбе с терроризмом
Политическая Экспертиза 09:58
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Армия и оружие
Эрдоган: Турция сама создаст зону безопасности на севере Сирии
Дума ТВ 01 октября в 10:39
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru вчера в 03:00
Музыка
Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»
RuNews24.ru вчера в 01:23
Политика
Зеленский прокомментировал митинги против формулы Штайнмайера
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведение митингов против согласования формулы Штайнмайера, заявив, что он уважает право граждан Украины на протест.
RT на русском 12:47
Политика
Путин назвал условия подписания контракта на транзит газа с Украиной
Как ранее заявил министр энергетики РФ Александр Новак, Россия «готова работать по новому европейскому законодательству» и бронировать мощности для транспортировки газа, а в случае невозможности работы транзитной системы по новым европейским правилам Россия готова продлить на короткий срок соглашение по транзиту газа, который истекает в конце текущего года.
Евразия Daily вчера в 13:16
Шоу-бизнес
Обнаженная Анджелина Джоли украсила обложку французского глянца
Джоли снялась для глянца в стиле ню. Она предстала обнаженной на снимках. Актриса позировала в ванне, заполненной белой водой.
Телепрограмма 12:50
Происшествия
Сбербанк обратился в правоохранительные органы по поводу утечки данных
Сбербанк обратился в правоохранительные органы и Роскомнадзор по поводу утечки данных 200 клиентов, сообщил журналистам представитель банка.
РИА Новости 11:18
Политика
В МИД назвали сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сообщения о присутствии российского спецназа в Норвегии вбросом и агрессивной информационной политикой.
РИА Новости 09:54
Музыка
Из-за аварии певица Ольга Бузова опоздала на концерт в Новокузнецке
Известная российская певица и бывшая участница популярного телепроекта "Дом 2" Ольга Бузова опоздала на свой концерт в городе Новокузнецке Кемеровской области.
Ugpressa.ru 00:58
Футбол
Сборная России проиграла Ирландии в матче Кубка мира по регби
Сборная России по регби проиграла команде Ирландии в третьем матче группового этапа Кубка мира, который проходит в Японии.
Газета.Ru 09:52
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Происшествия
Самолет МС-21 сломался во время испытательного полета
Во время испытательного полета самолета МС-21 возникла техническая неисправность. Проблема связана с работой стойки шасси.
Коммерсантъ 05:06
Политика
В ЕС разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса
Как отметили в пресс-службе, руководство содержит набор критериев, благодаря которым консульства стран Евросоюза смогут установить фактическое место проживания владельцев российских паспортов, а также правильно обработать заявления на получение виз жителями Луганской и Донецкой областей с паспортами РФ.
Интерфакс 08:45
Космос
Следы древней космической катастрофы найдены в Лимпопо
Ученые заявляют, что им удалось найти вещественные доказательства, подтверждающие существующую гипотезу о глобальной катастрофе.
Российская газета 08:04
Политика
Путин рассказал о помощи Китаю в усилении обороноспособности
Как отметил Путин, она кардинально повысит обороноспособность Китая.
Lenta.ru 13:08
Политика
Большинство британцев хочет референдума по сделке с ЕС и Brexit
Больше половины британцев выступает за референдум о членстве страны в ЕС в случае, если премьер-министр Борис Джонсон не сможет согласовать с Брюсселем условия соглашения о выходе, свидетельствуют данные опроса компании YouGov.
ПРАЙМ 12:55
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Политика
Путин уволил главу ФСИН Корниенко
Президент Владимир Путин освободил от занимаемой должности директора ФСИН Геннадия Корниенко, возглавлявшего ведомство с 2012 года.
Взгляд.ру 06:48
Происшествия
Третьеклассники из Саранска сбежали в Чернобыль, посмотрев сериал
В Саранске полиция обнаружила двух девятилетних мальчиков, которые намеревались убежать в Чернобыль тайком от родителей.
Газета.Ru 07:58