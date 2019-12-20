Экономика
РБКВТБ решил продать долю в зерновом бизнесе
ВТБ до конца текущего года намерен продать долю в зерновом бизнесе. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил первый заместитель председателя банка Юрий Соловьев. «В этом году, возможно, будет продажа доли первому частному инвестору, мы сейчас выбираем партнеров», — сообщил он.
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Происшествия
В результате стрельбы в центре Москвы погиб сотрудник ФСБ
Ещё двое сотрудников ведомства, по данным Минздрава, получили тяжёлые ранения. Нападавшего нейтрализовали, его личность устанавливается.
Здоровье
Российские врачи рассказали о низком качестве отечественных лекарств
Сотрудники НМИЦ онкологии имени Блохина пожаловались Минздраву и Росздравнадзору на низкое качество российских дженериков, которые центр использует в противоопухолевой и сопроводительной терапии, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Происшествия
В Челябинске нашли пропавшего школьника
Двенадцатилетнего школьника, который в четверг вечером пропал после уроков в Челябинске, нашли в пятницу, он жив, сообщает поисковый отряд "Легион Спас", который искал ребенка.
Авто
Новый бюджетный седан Hyundai Aura представили официально
Южнокорейская компания Hyundai представила в Индии новый субкомпактный седан Hyundai Aura.
Происшествия
В доме предполагаемого стрелка с Лубянки нашли арсенал оружия
Сотрудники правоохранительных органов нашли в доме Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, арсенал оружия.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Общество
Суд в Италии постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США
Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США.
Футбол
Яя Туре не позволил сыну играть в футбол из-за расизма
Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре, выступающий за китайский «Циндао», рассказал, почему не позволил своему сыну играть в футбол.
Наука
Уточнено решение задачи трех тел
В новой работе два астрофизика из Колумбийского университета и Университета Консепсьона сделали еще один шаг вперед для решения этой задачи.
Общество
На юге КАД образовались пробки в день приезда Путина
В пятницу утром, 20 декабря, на КАД рядом с Пулковским шоссе возникли серьезные пробки — сегодня в Петербург должен приехать президент России Владимир Путин.
Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
Футбол
«Барселона» сыграла вничью в дерби против «Реала»
Культура
От пейзажей 1910-х до абстракций 1980-х: в Манеже пройдет выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство»
Экономика
Средняя зарплата в Татарстане превысила 36 тыс. рублей
Средняя заработная плата в Татарстане в январе — октябре 2019 года составила 36 357 рублей, сообщает Татарстанстат.
Экономика
Росстат опубликовал пересмотренные данные о реальных доходах населения
В Росстате отметили, что очередная, четвертая оценка денежных доходов, расходов и сбережений населения за прошлый год не изменила реальных денежных доходов и реальных располагаемых денежных доходов, но скорректировала поквартальную динамику 2018-го и 2019 годов.
Культура
Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»
В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Политика
На Украине отказались считать земли за пределами Подмосковья русскими
«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то «исконно русские» болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — сказал Турчинов.
Политика
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Происшествия
В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen
По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала фотографию в прозрачном платье
Российская актриса Кристина Асмус опубликовала фотографию в полупрозрачном платье из фатина и рассказала о своих планах на Новый год.
Авто
В России кроссовер Changan CS55 получит 4 комплектации
Версия комплектации Luxury 6MT получает опцию «Электроусилитель рулевого управления с возможностью выбора усилия на рулевом колесе».
Здоровье
Голикова предложила пересмотреть финансирование отправки детей из РФ на лечение за рубеж
Объемы финансирования лечения российских детей в зарубежных клиниках по линии Минздрава можно пересмотреть в сторону увеличения, заявила журналистам в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова.
Политика
Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце
Общество
Отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и получили миллионы долларов
Отец и дочь из американского штата Флорида несколько лет врали о выигрышах в лотерею, чтобы получить налоговые вычеты.
Шоу-бизнес
19-летняя дочь Ивана Урганта закрутила роман с темнокожим парнем
Известный телеведущий Иван Ургант, который женат на Наталье Кикнадзе, считает старшую дочь супруги от первого брака Эрику – родной.
Общество