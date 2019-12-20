Экономика

РБКРБКВТБ решил продать долю в зерновом бизнесе

2 фото
ВТБ до конца текущего года намерен продать долю в зерновом бизнесе. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил первый заместитель председателя банка Юрий Соловьев. «В этом году, возможно, будет продажа доли первому частному инвестору, мы сейчас выбираем партнеров», — сообщил он.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

ВТБ ожидает роста доли «ПИКа» на рынке

Интерфакс01:57

ВТБ намерен продать долю в зерновом бизнесе

Коммерсантъ01:46

ВТБ решил продать долю в зерновом бизнесе

РБК04:04

«ВТБ» планирует продать долю в зерновом бизнесе

ГЛАС.RU03:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 04:57, Ашберн
Происшествия

В результате стрельбы в центре Москвы погиб сотрудник ФСБ

Ещё двое сотрудников ведомства, по данным Минздрава, получили тяжёлые ранения. Нападавшего нейтрализовали, его личность устанавливается.
Говорит Москва вчера в 12:19
Здоровье

Российские врачи рассказали о низком качестве отечественных лекарств

Сотрудники НМИЦ онкологии имени Блохина пожаловались Минздраву и Росздравнадзору на низкое качество российских дженериков, которые центр использует в противоопухолевой и сопроводительной терапии, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 03:25
Происшествия

В Челябинске нашли пропавшего школьника

Двенадцатилетнего школьника, который в четверг вечером пропал после уроков в Челябинске, нашли в пятницу, он жив, сообщает поисковый отряд "Легион Спас", который искал ребенка.
РИА Новости 03:59
Авто

Новый бюджетный седан Hyundai Aura представили официально

Южнокорейская компания Hyundai представила в Индии новый субкомпактный седан Hyundai Aura.
Автоновости дня вчера в 08:21
Происшествия

В доме предполагаемого стрелка с Лубянки нашли арсенал оружия

Сотрудники правоохранительных органов нашли в доме Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, арсенал оружия.
Lenta.ru 01:58
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Общество

Суд в Италии постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США

Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США.
ТАСС 04:17
Футбол

Яя Туре не позволил сыну играть в футбол из-за расизма

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре, выступающий за китайский «Циндао», рассказал, почему не позволил своему сыну играть в футбол.
Sportbox.RU вчера в 12:55
Наука

Уточнено решение задачи трех тел

В новой работе два астрофизика из Колумбийского университета и Университета Консепсьона сделали еще один шаг вперед для решения этой задачи.
Индикатор вчера в 10:17
Общество

На юге КАД образовались пробки в день приезда Путина

В пятницу утром, 20 декабря, на КАД рядом с Пулковским шоссе возникли серьезные пробки — сегодня в Петербург должен приехать президент России Владимир Путин.
МР7.ру 04:29
Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
URA.Ru вчера в 08:56
Футбол

«Барселона» сыграла вничью в дерби против «Реала»

МК-Спорт 18 декабря в 15:56
Культура

От пейзажей 1910-х до абстракций 1980-х: в Манеже пройдет выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство»

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 03:00
Экономика

Средняя зарплата в Татарстане превысила 36 тыс. рублей

Средняя заработная плата в Татарстане в январе — октябре 2019 года составила 36 357 рублей, сообщает Татарстанстат.
БИЗНЕС Online 03:12
Экономика

Росстат опубликовал пересмотренные данные о реальных доходах населения

В Росстате отметили, что очередная, четвертая оценка денежных доходов, расходов и сбережений населения за прошлый год не изменила реальных денежных доходов и реальных располагаемых денежных доходов, но скорректировала поквартальную динамику 2018-го и 2019 годов.
РБК вчера в 03:37
Происшествия

В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве ровесницы

РИА Новости 03:15
Происшествия

Соседка рассказала о семье стрелявшего на Лубянке

РЕН ТВ 01:05
Культура

Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»

В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Коммерсантъ 18 декабря в 12:20
Политика

На Украине отказались считать земли за пределами Подмосковья русскими

«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то «исконно русские» болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — сказал Турчинов.
Известия 04:53
Политика

РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
РИА Новости вчера в 14:50
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 10:09
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
Шоу-бизнес

Кристина Асмус опубликовала фотографию в прозрачном платье

Российская актриса Кристина Асмус опубликовала фотографию в полупрозрачном платье из фатина и рассказала о своих планах на Новый год.
iReactor 00:20
Биатлон

Долль прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка мира в Анси

Чемпионат 00:38
Авто

В России кроссовер Changan CS55 получит 4 комплектации

Версия комплектации Luxury 6MT получает опцию «Электроусилитель рулевого управления с возможностью выбора усилия на рулевом колесе».
SpeedMe 17 декабря в 14:14
Здоровье

Голикова предложила пересмотреть финансирование отправки детей из РФ на лечение за рубеж

Объемы финансирования лечения российских детей в зарубежных клиниках по линии Минздрава можно пересмотреть в сторону увеличения, заявила журналистам в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова.
ТАСС 04:31
Политика

Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце

Газета.Ru вчера в 08:07
Общество

Отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и получили миллионы долларов

Отец и дочь из американского штата Флорида несколько лет врали о выигрышах в лотерею, чтобы получить налоговые вычеты.
Lenta.ru вчера в 11:24
Шоу-бизнес

19-летняя дочь Ивана Урганта закрутила роман с темнокожим парнем

Известный телеведущий Иван Ургант, который женат на Наталье Кикнадзе, считает старшую дочь супруги от первого брака Эрику – родной.
RuNews24.ru 04:47
Общество

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости вчера в 07:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное