Общество

РБКРБКВТБ решил строить суперприложение с «Магнитом», «Динамо» и Burger King

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ВТБ стал вторым российским банком, который официально объявил о создании суперприложения. Аналогичный проект 9 декабря запустил Тинькофф Банк — в его мобильном приложении появилось окно "Сервисы", в котором представлены финансовые и потребительские услуги.
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ВТБ решил строить суперприложение с «Магнитом», «Динамо» и Burger King

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ВТБ запустит суперприложение в 2020 году

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