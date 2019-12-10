ВТБ стал вторым российским банком, который официально объявил о создании суперприложения. Аналогичный проект 9 декабря запустил Тинькофф Банк — в его мобильном приложении появилось окно "Сервисы", в котором представлены финансовые и потребительские услуги.

ВТБ решил строить суперприложение с «Магнитом», «Динамо» и Burger King

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Финансы Рубль подешевел к доллару и евро Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 1 копейку – до 63,6 рубля, курс евро вырос на 4 копейки – до 70,39 рубля.