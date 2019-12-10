ВТБ стал вторым российским банком, который официально объявил о создании суперприложения. Аналогичный проект 9 декабря запустил Тинькофф Банк — в его мобильном приложении появилось окно "Сервисы", в котором представлены финансовые и потребительские услуги.

ВТБ решил строить суперприложение с «Магнитом», «Динамо» и Burger King

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 9 декабря.

Политика Зеленский отказался от предложения Путина по выборам в Донбассе Источник издания в украинской делегации рассказал, что Путин настаивал на передаче контроля над границей после проведения выборов в неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонов по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.

Происшествия В Новой Зеландии произошло землетрясение Как передавало ИА REGNUM, 9 декабря на Белом острове в Новой Зеландии произошло извержение вулкана.

Общество В Великом Новгороде реконструируют битву новгородцев с суздальцами Театрализованное действие под открытым небом состоится в рамках программы праздничных мероприятий праздника в честь иконы Знамения Божией Матери, которые пройдут в Великом Новгороде с 1 по 11 декабря 2019 г.

Политика Зеленский обсудил с Путиным вопрос транзита газа Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговорил с российским президентом Владимиром Путиным о транзите газа, и считает, что вопрос получилось разблокировать.

Происшествия В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.

Политика Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.

Экономика На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.

Общество Роскачество проверило оливковый майонез Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.

Спорт Глава Антидопингового агентства США раскритиковал решение WADA Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт раскритиковал вердикт исполкома WADA по санкциям в отношении российского спорта, посчитав его слишком мягким.

Экономика «ЭнергосбыТ Плюс» направил более 3000 судебных приказов должникам Саратовский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" направил в территориальные отделения ФССП более 3000 судебных приказов на сумму около 5 млн рублей для взыскания с жителей задолженности за тепло.