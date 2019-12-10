Общество
РБКВТБ решил строить суперприложение с «Магнитом», «Динамо» и Burger King
ВТБ стал вторым российским банком, который официально объявил о создании суперприложения. Аналогичный проект 9 декабря запустил Тинькофф Банк — в его мобильном приложении появилось окно "Сервисы", в котором представлены финансовые и потребительские услуги.
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Политика
Путин прокомментировал встречу с Зеленским
Происшествия
Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту разбился по пути в Антарктиду
ВВС Чили официально заявили, что самолет Hercules C130 с 38 людьми на борту, который перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, разбился.
Спорт
Бах подтвердил, что МОК намерен исполнять решение WADA по России
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах подтвердил намерение организации исполнять решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Политика
Противники капитуляции вечером решат, сколько будут оставаться возле офиса Зеленского
Участники акции «Стража на Банковой» призывают украинцев присоединиться к их протесту сегодня вечером, чтобы решить, пересек ли президент Владимир Зеленский на саммите в Париже «красные линии».
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 9 декабря.
Политика
Зеленский заявил, что граждане Украины могут говорить на любом языке
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские граждане могут разговаривать на любых языках, включая русский.
Политика
Зеленский отказался от предложения Путина по выборам в Донбассе
Источник издания в украинской делегации рассказал, что Путин настаивал на передаче контроля над границей после проведения выборов в неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году
Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонов по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло землетрясение
Как передавало ИА REGNUM, 9 декабря на Белом острове в Новой Зеландии произошло извержение вулкана.
Политика
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Общество
В Великом Новгороде реконструируют битву новгородцев с суздальцами
Театрализованное действие под открытым небом состоится в рамках программы праздничных мероприятий праздника в честь иконы Знамения Божией Матери, которые пройдут в Великом Новгороде с 1 по 11 декабря 2019 г.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Политика
Зеленский обсудил с Путиным вопрос транзита газа
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговорил с российским президентом Владимиром Путиным о транзите газа, и считает, что вопрос получилось разблокировать.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Политика
Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
Происшествия
В Удмуртии двухлетний ребенок пять дней провел возле умершей матери
В одной из квартир Ижевска работники соцслужб обнаружили двухлетнего ребенка, который около пяти дней провел возле тела умершей от пневмонии матери.
Армия и оружие
Командование ВСУ пытается повесить небоевые потери на республики Донбасса
Судя по всему, командование в очередной раз пытается прикрыть небоевые потери, повесив их на республики Донбасса.
Шоу-бизнес
Порнозвезда Елена Беркова показала тайник с секс-игрушками
В жилом помещении есть, в том числе, гардеробная с потайным шкафом, где экс-актриса фильмов для взрослых прячет секс-игрушки, пишет StarHit.
Политика
На своей первой встрече Путин и Зеленский договорились только об обмене пленными
Россия и Украина договорились об обмене "всех" удерживаемых лиц — но вопросы остались.
Происшествия
Суд оштрафовал ЧОП, охранявший колледж в Благовещенске
Общество
Диетолог назвала пять самых вредных продуктов новогоднего стола
Врач-диетолог Мария Дубская перечислила пять «антипродуктов» новогоднего стола, которые вреднее всего для организма и фигуры.
Экономика
На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Общество
Роскачество проверило оливковый майонез
Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
Общество
Здоровая девочка 5 лет прожила в московской клинике из-за родителей
Пятилетняя девочка всю жизнь живет в московской клинике, так как родители считают ее больной и не хотят выпускать.
Культура
Зрители Первого канала совсем скоро узнают, каким будет финал захватывающей мелодрамы «Тест на беременность»
Спорт
Глава Антидопингового агентства США раскритиковал решение WADA
Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт раскритиковал вердикт исполкома WADA по санкциям в отношении российского спорта, посчитав его слишком мягким.
Экономика
«ЭнергосбыТ Плюс» направил более 3000 судебных приказов должникам
Саратовский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" направил в территориальные отделения ФССП более 3000 судебных приказов на сумму около 5 млн рублей для взыскания с жителей задолженности за тепло.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам
Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.