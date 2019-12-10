Общество

РБКРБКВТБ решил строить суперприложение с «Магнитом», «Динамо» и Burger King

ВТБ стал вторым российским банком, который официально объявил о создании суперприложения. Аналогичный проект 9 декабря запустил Тинькофф Банк — в его мобильном приложении появилось окно "Сервисы", в котором представлены финансовые и потребительские услуги.
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ВТБ решил строить суперприложение с «Магнитом», «Динамо» и Burger King

РБКвчера в 21:00

ВТБ запустит суперприложение в 2020 году

Ведомостивчера в 21:33

ВТБ объявил о создании открытой IT-платформы для объединения потребительских и банковских сервисов

Эхо Москвы00:32
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Политика

Путин прокомментировал встречу с Зеленским

Известия вчера в 15:32
Происшествия

Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту разбился по пути в Антарктиду

ВВС Чили официально заявили, что самолет Hercules C130 с 38 людьми на борту, который перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, разбился.
Известия 00:20
Спорт

Бах подтвердил, что МОК намерен исполнять решение WADA по России

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах подтвердил намерение организации исполнять решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
RT на русском вчера в 15:36
Политика

Противники капитуляции вечером решат, сколько будут оставаться возле офиса Зеленского

Участники акции «Стража на Банковой» призывают украинцев присоединиться к их протесту сегодня вечером, чтобы решить, пересек ли президент Владимир Зеленский на саммите в Париже «красные линии».
Украина.ру вчера в 07:17
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 9 декабря.
RT на русском вчера в 00:14
Политика

Зеленский заявил, что граждане Украины могут говорить на любом языке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские граждане могут разговаривать на любых языках, включая русский.
RT на русском вчера в 21:09
Политика

Зеленский отказался от предложения Путина по выборам в Донбассе

Источник издания в украинской делегации рассказал, что Путин настаивал на передаче контроля над границей после проведения выборов в неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Lenta.ru вчера в 16:39
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году

Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонов по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.
Коммерсантъ вчера в 23:22
Происшествия

В Новой Зеландии произошло землетрясение

Как передавало ИА REGNUM, 9 декабря на Белом острове в Новой Зеландии произошло извержение вулкана.
REGNUM 01:02
Политика

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Известия вчера в 07:47
Общество

В Великом Новгороде реконструируют битву новгородцев с суздальцами

Театрализованное действие под открытым небом состоится в рамках программы праздничных мероприятий праздника в честь иконы Знамения Божией Матери, которые пройдут в Великом Новгороде с 1 по 11 декабря 2019 г.
Великий Новгород.ру вчера в 10:35
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru вчера в 01:17
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:17
Политика

Зеленский обсудил с Путиным вопрос транзита газа

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговорил с российским президентом Владимиром Путиным о транзите газа, и считает, что вопрос получилось разблокировать.
ФАН вчера в 19:06
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Происшествия

В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
РБК 08 декабря в 10:26
Политика

Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
РИА Новости вчера в 18:11
Происшествия

В Удмуртии двухлетний ребенок пять дней провел возле умершей матери

В одной из квартир Ижевска работники соцслужб обнаружили двухлетнего ребенка, который около пяти дней провел возле тела умершей от пневмонии матери.
Известия вчера в 23:28
Армия и оружие

Командование ВСУ пытается повесить небоевые потери на республики Донбасса

Судя по всему, командование в очередной раз пытается прикрыть небоевые потери, повесив их на республики Донбасса.
Новостной фронт 00:54
Шоу-бизнес

Порнозвезда Елена Беркова показала тайник с секс-игрушками

В жилом помещении есть, в том числе, гардеробная с потайным шкафом, где экс-актриса фильмов для взрослых прячет секс-игрушки, пишет StarHit.
Московский Комсомолец вчера в 02:21
Политика

На своей первой встрече Путин и Зеленский договорились только об обмене пленными

Россия и Украина договорились об обмене "всех" удерживаемых лиц — но вопросы остались.
Москва-Баку.ru 01:01
Происшествия

Суд оштрафовал ЧОП, охранявший колледж в Благовещенске

Российская газета вчера в 23:25
Общество

Диетолог назвала пять самых вредных продуктов новогоднего стола

Врач-диетолог Мария Дубская перечислила пять «антипродуктов» новогоднего стола, которые вреднее всего для организма и фигуры.
Известия вчера в 19:46
Экономика

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Газета.Ru вчера в 09:30
Общество

Роскачество проверило оливковый майонез

Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
ТАСС 00:08
Общество

Здоровая девочка 5 лет прожила в московской клинике из-за родителей

Пятилетняя девочка всю жизнь живет в московской клинике, так как родители считают ее больной и не хотят выпускать.
VSE42.RU 00:03
Культура

Зрители Первого канала совсем скоро узнают, каким будет финал захватывающей мелодрамы «Тест на беременность»

Первый канал 00:09
Спорт

Глава Антидопингового агентства США раскритиковал решение WADA

Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт раскритиковал вердикт исполкома WADA по санкциям в отношении российского спорта, посчитав его слишком мягким.
BFM.ru вчера в 08:18
Экономика

«ЭнергосбыТ Плюс» направил более 3000 судебных приказов должникам

Саратовский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" направил в территориальные отделения ФССП более 3000 судебных приказов на сумму около 5 млн рублей для взыскания с жителей задолженности за тепло.
Взгляд-инфо вчера в 23:30
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда вчера в 14:14
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