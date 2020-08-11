ВТБ снижает до 15% размер первого взноса по ипотеке для семей с детьми
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ВТБ меняет требования к первоначальному взносу с 20% до 15% в рамках программы «Ипотека для семей с детьми», по которой можно оформить кредит по ставке 5% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.В источнике
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Центробанк указал на опережающее снижение ставок по краткосрочным розничным кредитам
Банки.рувчера в 11:51