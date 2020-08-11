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ВТБ снижает до 15% размер первого взноса по ипотеке для семей с детьми

ВТБ меняет требования к первоначальному взносу с 20% до 15% в рамках программы «Ипотека для семей с детьми», по которой можно оформить кредит по ставке 5% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.В источнике
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БН.ру

Первоначальный взнос – сколько взяток на мизере?

БН.ру01:00
Банки.ру

Центробанк указал на опережающее снижение ставок по краткосрочным розничным кредитам

Банки.рувчера в 11:51
РИА Новости

ВТБ снизил до 15% взнос по ипотеке для семей и дальневосточной ипотеке

РИА Новостивчера в 03:05
Коммерсантъ

ВТБ снизил первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми до 15%

Коммерсантъвчера в 05:18
РБК

ВТБ заявил о резком росте спроса на ипотеку после снижения ставок

РБКвчера в 04:37
Известия

ВТБ снизил первый взнос по ипотеке для семей с детьми

Известиявчера в 03:07
ТАСС

ВТБ снизил до 15% первоначальный взнос по дальневосточной ипотеке и для семей с детьми

ТАССвчера в 06:22

Адвокат рассказал, как болезнь Ефремова может повлиять на приговор

Адвокат Александр Почуев заявил, что состояние здоровья актёра Михаила Ефремова может отразиться на исполнении приговора, поскольку это является аргументом, который учитывается при назначении наказания.
Адвокат рассказал, как болезнь Ефремова может повлиять на приговор
News.ru19:45
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Путин поручил проверить неготовность школ к бесплатному питанию

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
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Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей

Минтруд России прорабатывает возможность увеличения пособий на детей от трех до семи лет для семей, среднедушевой доход в которых не достигает уровня прожиточного минимума с учетом текущего размера пособий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 10:58
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Шойгу и Кобзев обсудят восстановление в Иркутске Суворовского училища

Иркутск, 12 августа 2020, 08:15 — REGNUM Вопросы, связанные с возможностью восстановления в Иркутске Суворовского училища, обсудят министр обороны России Сергей Шойгу и врио главы Иркутской области Игорь Кобзев в ходе визита главы российского оборонного ведомства в Иркутск.
REGNUM01:15
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