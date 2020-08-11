ВТБ снижает до 15% размер первого взноса по ипотеке для семей с детьми

ВТБ меняет требования к первоначальному взносу с 20% до 15% в рамках программы «Ипотека для семей с детьми», по которой можно оформить кредит по ставке 5% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.