Экономика
ИнтерфаксВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,4%
В банке отметили, что по программе субсидирования с застройщиками у россиян также есть возможность оформить ипотеку по ставке от 5%. ВТБ предлагает ипотечные кредиты сроком до 30 лет на сумму от 600 тысяч до 60 млн рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ВТБ выдал тюменским семьям 650 млн рублей по программе «Ипотека с господдержкой»
Вслух.Ру25 ноября в 04:28
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 05:06, Ашберн
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Политика
В Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.
Армия и оружие
Испытания С-400 в Турции встревожили США
Спорт
Песков призвал трезво оценивать ситуацию с возможными санкциями WADA
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в российском спорте из-за возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Футбол
«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»
В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000
Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
Здоровье
Скворцова рассказала, когда ждать пика заболеваемости гриппом
Министр отметила, что сезонное повышение заболеваемости происходит каждый год, но по её словам, благодаря проведению активной прививочной кампании ожидается умеренная интенсивность увеличения случаев заболевания гриппом.
Общество
ВЦИОМ объяснил планы молодежи уехать из России желанием посмотреть мир
Наиболее часто среди причин, которые заставляют желать переезда, россияне называли желание обеспечить детям достойное будущее за рубежом (45%), экономическую и политическую ситуацию в России, высокое качество медицины и образования за границей.
Армия и оружие
Французские военные погибли при столкновении вертолетов в Мали
При столкновении двух военных вертолетов в Мали трагически погибли 13 французских военнослужащих.
Общество
Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра
В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Политика
Медведев 5 декабря в прямом эфире подведет итоги работы правительства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 декабря в прямом эфире на ТВ подведет итоги работы кабинета министров, расскажет об основных задачах, стоящих перед правительством, сообщает пресс-служба кабмина.
Происшествия
Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью
По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.
Происшествия
В Приморье задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки
В Приморье задержан 24-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 17-летней девушки, тело которой было обнаружено в реке Уссури.
Происшествия
Ученик школы в Приморье раздавал одноклассникам ртуть
"Ученик 7 класса школы №3 в поселке Хороль принес в баночке ртуть и раздавал шарики всем желающим", - рассказали в ведомстве.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Авто
Китайский бренд Lifan оказался на грани исчезновения
Если еще год назад Lifan был самым популярным китайским брендом в нашей стране, то после закрытия производства на заводе в Черкесске дилеры вынуждены распродавать оставшиеся запасы машин.
Общество
Россия не стала обжаловать решение ЕСПЧ по делу Магнитского
Россия не стала обжаловать решение Страсбургского суда, присудившего родственникам аудитора Сергея Магнитского 34 тысячи евро, сообщил руководитель аппарата уполномоченного России при ЕСПЧ Андрей Федоров.
Культура
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Политика
Песков назвал уткой заявления о «дестабилизирующей» роли РФ в Ливии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал уткой заявления США о якобы дестабилизирующей роли "военного вмешательства" РФ в деле урегулирования ситуации в Ливии.
Энергетика
Белоруссия заложила в бюджет прошлогоднюю цену на газ из России
Цена на газ в бюджет 2020 года заложена на уровне 2019 года, она составляет $127 за 1 тыс. куб. м. Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко рассказал о предложении российскому правительству снизить цены на газ для Минска в 2020 году.
Шоу-бизнес
Дмитрий Ульянов опроверг данные о своей госпитализации
Сам Дмитрий Ульянов прокомментировал эти слухи. Он заявил, что информация о его госпитализации не соответствует действительности.
Наука
Лучшее за день. 26 ноября
Как черный кремний помогает найти взрывчатку, где эпидемии могут нанести ответный удар и как продлить работу навигаторов в России, расскажет наш ночной дайджест.
Происшествия
Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом и по статье о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Политика
Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Общество
В Роструде назвали способ сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, который в этом году выпадает на рабочий вторник, только при соблюдении ряда условий, рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец.