с чего всё началось

С 12 ноября ВТБ улучшает условия выдачи ипотечных кредитов и снижает ставки по всей продуктовой линейке на 0,4 п.п. Теперь кредит на готовое и строящееся жилье можно оформить по ставке от 8,6% годовых.

ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,6%

Политика В МИД России заявили о признании Жанин Аньес президентом Боливии Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона будет считать временно исполняющего обязанности президента Боливии Жанин Аньес руководителем страны.

Происшествия Экс-супругу Цеповяза отправят в психиатрическую клинику Бывшую супругу члена кущевской банды Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, которую обвиняют в вымогательстве, переведут в клинику с психиатрическим профилем.

Политика Премьер Чехии: пришло время пересмотреть некоторые правила в НАТО "Необходимо, чтобы европейские государства, члены НАТО заявили, что, возможно, пришло время в целом говорить о том договоре, который был подписан 70 лет назад", — сказал Бабиш журналистам после посещения президента Чехии Милоша Земана.

Авто Kia распространила новые изображения серийной Kia Optima Kia распространила дизайнерские скетчи новой Kia Optima, на которых модель показали с футуристичным дизайном в купеобразном стиле.

Общество Малышева перечислила бесполезные медицинские анализы Первый бесполезный, по мнению медиков, анализ — тест на антитела к хеликобактер пилори — бактерии, который вызывает язву, гастрит и рак желудка.

Происшествия Возле площади трех вокзалов в Москве загорелся склад Пожар вспыхнул в складском помещении у площади трех вокзалов в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Авто Названа дата продажи Lada Vesta с вариатором LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. поступит в продажу до конца ноября.

Экономика Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист» Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.