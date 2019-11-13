Экономика
SIA.ruВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,6%
С 12 ноября ВТБ улучшает условия выдачи ипотечных кредитов и снижает ставки по всей продуктовой линейке на 0,4 п.п. Теперь кредит на готовое и строящееся жилье можно оформить по ставке от 8,6% годовых.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Рассчитываем, что к концу года средняя ставка по ипотеке в ВТБ составит уже менее 9%. Это позволит нам в 2020 году вплотную приблизиться к уровню в 8%, обозначенному президентом»,— приводит пресс-служба слова президента—председателя правления ВТБ Андрея Костина.Коммерсантъ12 ноября в 04:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 08:54, Ашберн
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Политика
В МИД России заявили о признании Жанин Аньес президентом Боливии
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона будет считать временно исполняющего обязанности президента Боливии Жанин Аньес руководителем страны.
Авто
Mazda CX-30 признали самым безопасным автомобилем
Происшествия
Экс-супругу Цеповяза отправят в психиатрическую клинику
Бывшую супругу члена кущевской банды Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, которую обвиняют в вымогательстве, переведут в клинику с психиатрическим профилем.
Политика
Премьер Чехии: пришло время пересмотреть некоторые правила в НАТО
"Необходимо, чтобы европейские государства, члены НАТО заявили, что, возможно, пришло время в целом говорить о том договоре, который был подписан 70 лет назад", — сказал Бабиш журналистам после посещения президента Чехии Милоша Земана.
Происшествия
По делу о стрельбе в колледже Благовещенска задержан директор ЧОПа
Следственный комитет сообщил о задержании генерального директора ЧОП "Сириус-А" в Благовещенске, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Авто
Kia распространила новые изображения серийной Kia Optima
Kia распространила дизайнерские скетчи новой Kia Optima, на которых модель показали с футуристичным дизайном в купеобразном стиле.
Общество
Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне
Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
Политика
Захарова отреагировала на возбуждение дела против Соловьёва на Украине
Возбуждение на Украине уголовного дела против российского журналиста Владимира Соловьёва является примером преследования неугодных Киеву журналистов.
Армия и оружие
Минобороны получило заключительную партию РСЗО «Торнадо-Г»
Подразделениям министерства обороны России отправили заключительную партию боевых машин из состава реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г".
Игры
Новый геймплейный ролик Diablo IV
Общество
Малышева перечислила бесполезные медицинские анализы
Первый бесполезный, по мнению медиков, анализ — тест на антитела к хеликобактер пилори — бактерии, который вызывает язву, гастрит и рак желудка.
Происшествия
Возле площади трех вокзалов в Москве загорелся склад
Пожар вспыхнул в складском помещении у площади трех вокзалов в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Политика
Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от С-400
Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от С-400 - Блумберг.
Происшествия
В Греции задержали подозреваемых в перевозке мигрантов двух граждан РФ
В Греции задержали двух граждан России по подозрению в перевозке мигрантов из Турции, сообщили 14 ноября в посольстве РФ в Афинах.
Авто
Названа дата продажи Lada Vesta с вариатором
LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. поступит в продажу до конца ноября.
Музыка
Тилль Линдеманн «подрался» с космонавтом на Дворцовой площади
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Транспорт
Двухэтажные пассажирские вагоны испытали в тоннелях под Севастополем
Двухэтажные пассажирские вагоны, предназначенные для поездов из Крыма на материк, прошли испытания в тоннелях под Севастополем.
Футбол
«РЖД Арена» в Черкизове закроется на реконструкцию
Как сообщил сегодня главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, работы коснутся также и прилегающих к стадиону территорий.
Экономика
Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист»
Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.
Происшествия
На Ставрополье задержали мужчину, напавшего на детей и учительницу
Как сообщалось ранее, вооруженный ножом мужчина с неадекватным поведением начал нецензурно кричать на детей, игравших на площадке.
Политика
Парламент Молдавии утвердил новое правительство
Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
Кино
Сериал «Ведьмак» продлен на второй сезон
Премьера картины состоится 20 декабря. Однако уже сейчас известно, что сериал продлили на второй сезон.
Происшествия
ФСБ изъяла у крупнейшего интернет-магазина наркотики на 650 млн рублей
В ходе спецоперации было изъято 440 кг наркотиков, их рыночная стоимость достигает 650 млн рублей.
Армия и оружие
Израиль и «Исламский джихад» договорились о прекращении огня
Палестинская группировка «Исламский джихад» и Израиль договорилась о прекращении огня, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на источники.
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.