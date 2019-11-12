с чего всё началось

С 12 ноября ВТБ улучшает условия выдачи ипотечных кредитов и снижает ставки по всей продуктовой линейке на 0,4 п.п. Теперь кредит на готовое и строящееся жилье можно оформить по ставке от 8,6% годовых.

ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,6%

Происшествия Жительница Саратовской области бросила новорожденного ребенка на улице Жительница поселка Базарный Карабулак Саратовской области родила дома девочку, после чего вынесла новорожденную на улицу и оставила на территории размещения бытовых отходов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области во вторник, 12 ноября.

Армия и оружие Замену СВД запустят в серию через два года Серийное производство перспективной снайперской винтовки Чукавина, разрабатываемой на замену устаревшим снайперским винтовкам Драгунова, планируется начать в ближайшие два года.

Политика Песков заявил о встрече Путина и Эрдогана в январе Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что лидеры Турции и РФ могут встретиться на церемонии, посвященной завершению работ по «Турецкому потоку».

Общество КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.

Общество Nord Stream 2 AG начал арбитраж против Евросоюза Компания — оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG начала арбитраж против Евросоюза из-за несоответствия поправок к газовой директиве Энергетической хартии.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Политика Франция заранее объявила Россию виновной в срыве нормандского саммита Как утверждает французский посол на Украине Этьен де Понсен, если встреча лидеров нормандской четверки (Россия, Украина, Франция, Германия) не состоится, то ответственной за срыв будет Москва.

Общество СК запустил специальный раздел о поиске пропавших детей Следственный комитет России запустил на своем сайте новый раздел «Внимание, пропал ребенок!».

Политика Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.

Политика Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.

Шоу-бизнес Сын Марии Шукшиной тайно женился Почти месяц назад, 18 октября, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на своей избраннице.

Политика Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что на космодроме до сих пор не удалось навести порядок, и там «воруют сотнями миллионов», несмотря на большое количество уже возбужденных уголовных дел.

Политика ЕК предложила провести трехстороннюю встречу по газу 19 ноября Девятнадцатое ноября рассматривается как возможная дата встречи новой трехсторонней министерской встречи России, Украины и Евросоюза по газу.

Политика Одного из основателей «Белых касок» нашли мертвым Одного из основателей «Белых касок», Джеймса Ле Мезурье, нашли мертвым возле его собственного дома в Стамбуле.

Общество Россияне не стали отказываться от наличных денег По данным опроса, 89 процентов россиян регулярно пользуются наличными, 98 процентов не готовы отказаться от них полностью.

Общество Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного Владимир Путин поздравил народную артистку СССР с юбилеем и сообщил о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Президента РФ.

Авто «АвтоВАЗ» назвал стоимость Lada Vesta с вариатором «АвтоВАЗ» назвал стоимость новой модификации Lada Vesta для российского рынка, которая оснащается вариатором, сообщает российский автопроизводитель.

Политика Украинский суд легитимировал антисемитизм на дипломатическом уровне «Моя команда выиграла Апелляционный суд по моему иску в МИД за противоправное увольнение 31.05.2018 с должности консула Украины в Германии», — заявил он.

Происшествия Юморист Ильяс Хасанов умер в больнице после ДТП в Татарстане Представитель КВН Татарстана, основатель Stand Up движения в Набережных Челнах Ильяс Хасанов скончался в больнице после ДТП, в котором погибла основатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Футбол Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную России По информации источника, Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на чемпионат Европы-2020.

Происшествия СК проверит информацию о других преступлениях историка Соколова Напомним, вчера доценту института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову было предъявлено обвинение в убийстве и расчленении своей ученицы, с которой его связывал роман.

Общество Крым обеспечен водой до марта, несмотря на засуху Крым, несмотря на засуху, обеспечен водой до марта, необходимости в ограничении водоснабжения нет, заявил журналистам вице-премьер правительства республики Андрей Рюмшин.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев сделал предложение возлюбленной Как сообщают СМИ, Шепелев уже сделал возлюбленной предложение руки и сердца.

Футбол СМИ: Тедеско пригласил на обед весь персонал «Спартака» Как сообщает «Спорт-Экспресс», на обед приглашены все — от врачей, массажистов, администраторов и до водителя автобуса.