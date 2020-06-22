Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВТБ снижает ставку по ипотеке для семей с детьми

ВТБ с 22 июня запускает собственную ипотечную программу для семей с детьми при покупке квартиры на первичном и вторичном рынках, дисконт по ней составит 1 процентный пункт от базовой ставки банка и доступен до конца текущего года, сообщила пресс-служба банка.
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ВТБ снизил ставки по ипотеке для семей с детьми

Rambler News Service03:27

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

Моя Москва.онлайн03:08

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

РБК02:27

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 7,9%

ТАСС02:31

ВТБ снижает ставку по ипотеке для семей с детьми

РИА Новости02:00

ВТБ снижает ставку по ипотеке для семей с детьми

Банки.ру02:00

ВТБ опустил ипотечную ставку для семей с детьми до 7,9%

REGNUM02:57
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