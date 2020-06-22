Экономика
РИА НовостиВТБ снижает ставку по ипотеке для семей с детьми
ВТБ с 22 июня запускает собственную ипотечную программу для семей с детьми при покупке квартиры на первичном и вторичном рынках, дисконт по ней составит 1 процентный пункт от базовой ставки банка и доступен до конца текущего года, сообщила пресс-служба банка.
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Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Общество
В России за сутки умерли 109 человек с коронавирусом
За последние сутки в России умерли 109 человек с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ вчера в 03:59
Общество
В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru вчера в 11:10
Финансы
Рублю предрекли возврат к минимумам середины марта
Эта неделя завершилась умеренным укреплением рубля, благодаря улучшению настроений на финансовых рынках и подъему нефтяных цен.
Российская газета 20 июня в 23:00
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Автоспорт
Ферстаппен заявил, что Квят на «Мерседесе» не стал бы чемпионом
Спорт-Экспресс вчера в 23:21
Единоборства
Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса
Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
Здоровье
Усиленная защита: Россия наращивает производство масок для детей
В России планируется наладить производство медицинских масок уменьшенного размера для надежной защиты детей.
РЕН ТВ вчера в 17:31
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Общество
В Москве зафиксировано еще 1068 случаев коронавируса
В Москве зафиксировали еще 1068 новых зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Московский Комсомолец 03:39
Общество
В Крыму за сутки зарегистрировано 5 случаев коронавируса
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 613 случаев новой коронавирусной инфекции.
КИА 02:56
Общество
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.
РИА Новости вчера в 17:25
Происшествия
В Ленобласти мужчина выстрелил по надоевшим ему отдыхающим на лодке
По версии следствия, 20 июня на территории дачного участка в поселке Мельниково Приозерского района, на берегу озера Любимовское, мужчина на почве внезапно возникших неприязненных отношений к ранее ему незнакомым людям, подплывшим на лодке к его дачному участку, произвел в их сторону один целенаправленный выстрел из гладкоствольного карабина.
REGNUM 02:59
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Авто
Kia готовит обновленный Rio X-Line для рынка России
Обновленный кросс-хэтчбек KIA Rio X-Line, чей прототип вышел на тесты еще в январе, снова попал в объектив фотошпионов.
Автоновости дня вчера в 06:42
Здоровье
В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
РИА Новости 03:35
Общество
В Чувашии простились с бывшим главой республики Михаилом Игнатьевым
В Чувашии состоялась церемония прощания с бывшим главой республики Михаилом Игнатьевым.
ТК Звезда вчера в 10:54
Армия и оружие
На Украине допустили удар крылатой ракеты по кораблям Новороссийска
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов рассказал о новой крылатой противокорабельной ракете Р-360, которая способна долететь до российских кораблей в Новороссийске.
Газета.Ru 20 июня в 22:35
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Детальные фото поверхности Луны удалось получить благодаря зонду «Чанъэ-2».
Evo-rus.com вчера в 04:33
Музыка
Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Культуромания 02:14
Экономика
IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул
Маневр предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке, рассказывают два федеральных чиновника.
Ведомости вчера в 18:03
Футбол
Невилл: де Хеа потерял уверенность в себе после ЧМ в России
Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Ливерпуль» хочет купить Кулибали у «Наполи» за 60 миллионов евро.
ГЛАС.RU 01:58
Общество
В Челнах рассказали о новых очагах коронавируса на предприятиях
Главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев заявил, что эпидемиологическая ситуация на предприятиях остается напряженной.
Реальное время 03:11
Игры
«Ложная реклама»: Naughty Dog отредактировала сцену в трейлере The Last of Us Part II, чтобы скрыть сюжетный поворот
3DNews 03:20
Здоровье
В Орле записали обращение к Путину по поводу ситуации с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом и медицинским обслуживанием в Орловской области находится на грани катастрофы, заявила бывший врач, жена врача и активист профсоюза медработников Елена Шураева 21 июня в видеообращении к президенту РФ Владимиру Путину в соцсети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна вчера в 15:40
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Политика
Трамп призвал не сносить памятник Рузвельту в Нью-Йорке
Вашингтон, 22 июня 2020, 09:17 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал глупостью планы демонтировать памятник 26-му президенту страны Теодору Рузвельту в Ньй-Йорке.
REGNUM 02:17