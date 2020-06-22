Экономика
РИА НовостиВТБ снижает ставку по ипотеке для семей с детьми
ВТБ с 22 июня запускает собственную ипотечную программу для семей с детьми при покупке квартиры на первичном и вторичном рынках, дисконт по ней составит 1 процентный пункт от базовой ставки банка и доступен до конца текущего года, сообщила пресс-служба банка.
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Общество
В Чувашии простились с бывшим главой республики Михаилом Игнатьевым
В Чувашии состоялась церемония прощания с бывшим главой республики Михаилом Игнатьевым.
ТК Звезда вчера в 10:54
Политика
Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву
Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском вчера в 06:59
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
Теннис
Финал Adria Tour отменен из-за коронавируса у одного из теннисистов
Вести.Ru вчера в 14:53
Общество
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Общество
В США название эскимо посчитали оскорбительным для эскимосов
Американская компания Dreyer's решила сменить название своего фирменного десерта Eskimo Pie, чтобы не унижать эскимосов — группу коренных народов, проживающих на Аляске, в восточных районах Чукотки, в Гренландии и на севере Канады.
РБК 19 июня в 23:53
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Политика
Трамп требовал у Японии $8 млрд на содержание военных баз – Kyodo
Вашингтон, 22 июня 2020, 08:44 — REGNUM Правительство США требовало от Японии $8 млрд на содержание американских военных баз в стране.
REGNUM 01:44
Происшествия
На Украине вспыхнул пожар в Чернобыльской зоне
Украинские спасатели работают над ликвидацией пожара в Чернобыльской зоне, где горит 3 гектара леса, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 02:23
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Экономика
Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер 20 июня в 04:09
Политика
Владимир Путин опубликовал статью о Второй мировой войне
Президент РФ Владимир Путин опубликовал в американском журнале National Interest статью «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны».
Республика Татарстан 19 июня в 07:55
Политика
Клишас объяснил поправку об обнулении сроков президента необходимостью отвлечь чиновников
Поправка в Конституцию, позволяющая действующему президенту баллотироваться снова, необходима для стабилизации политической системы, считает сопредседатель рабочей группы по поправкам, глава комитета по конституционному законодательству Совета федерации Андрей Клишас.
Коммерсантъ 01:40
Происшествия
В управлении лесами Алтайского края идут обыски
Оперативно-следственные мероприятия проводятся в понедельник в управлении лесами Алтайского края в рамках возбужденного уголовного дела.
ТАСС вчера в 23:17
Финансы
Dow Jones и S&P 500 снизились на 0,6-0,8%, Nasdaq почти не изменился
Nasdaq сумел отыграть потери и завершил сессию чуть выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Финмаркет 01:14
Общество
В Роскачестве рассказали, как снизить калорийность окрошки
Москва, 22 июня 2020, 09:23 — REGNUM Значительная доля калорий в окрошке приходится на докторскую колбасу или ветчину, их можно заменить отварным филе курицы или индейки.
REGNUM 02:23
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.
Lenta.ru 02:02
Армия и оружие
Более 30 раз иностранные самолёты за неделю вели разведку у границ РФ
Более 30 иностранных самолётов за прошедшую неделю вели разведку вдоль российских границ.
Мойка78 вчера в 17:19
Общество
Выйти на пенсию раньше срока смогут россияне
Раньше установленного срока смогут выйти на пенсию граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
РИА ОмскПресс вчера в 20:03
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости вчера в 06:50
Авто
Морозов вручил новые УАЗики ульяновским автотранспортным предприятиям
Ульяновск.Экспресс 00:01
Армия и оружие
США готовят к отправке на Украину противотанковые комплексы Javelin
Известия вчера в 17:49
Политика
Лукашенко призвал белорусов не поддаваться на уловки «шарлатанов»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны беречь и защищать суверенитет страны, не поддаваясь на уловки шарлатанов.
Известия 02:22
Политика
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма.
RT на русском вчера в 22:39
Наука
В Британии создали ингалятор для самостоятельного лечения COVID-19
Лондон, 21 июня 2020, 18:25 — REGNUM Британские учёные развернули национальное тестирование ингалятора с бета-интерфероном в качестве первого средства против COVID-19, которым можно лечиться амбулаторно, а не в условиях стационара.
REGNUM вчера в 11:25
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще более тысячи пациентов
Интерфакс вчера в 02:57
Общество
В Кузбассе выявили 44 новых случая коронавируса
РИА Новости 00:57
Происшествия
В Гааге полиция применила водометы против протестующих
Полицейские Нидерландов применили водометы против протестующих в Гааге.
Вести.Ru вчера в 18:37