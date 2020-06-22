Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВТБ снижает ставку по ипотеке для семей с детьми

ВТБ с 22 июня запускает собственную ипотечную программу для семей с детьми при покупке квартиры на первичном и вторичном рынках, дисконт по ней составит 1 процентный пункт от базовой ставки банка и доступен до конца текущего года, сообщила пресс-служба банка.
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ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 7,9%

ТАСС02:31

ВТБ снижает ставку по ипотеке для семей с детьми

РИА Новости02:00

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

РБК02:27

ВТБ снижает ставку по ипотеке для семей с детьми

Банки.ру02:00

Банк «Открытие» меняет ставки по накопительным счетам с 1 июля

SIA.ruвчера в 23:09
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Общество

В Чувашии простились с бывшим главой республики Михаилом Игнатьевым

В Чувашии состоялась церемония прощания с бывшим главой республики Михаилом Игнатьевым.
ТК Звезда вчера в 10:54
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Политика

Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву

Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском вчера в 06:59
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Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
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Теннис

Финал Adria Tour отменен из-за коронавируса у одного из теннисистов

Вести.Ru вчера в 14:53
Общество

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
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Общество

В США название эскимо посчитали оскорбительным для эскимосов

Американская компания Dreyer's решила сменить название своего фирменного десерта Eskimo Pie, чтобы не унижать эскимосов — группу коренных народов, проживающих на Аляске, в восточных районах Чукотки, в Гренландии и на севере Канады.
РБК 19 июня в 23:53
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Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
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Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
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Политика

Трамп требовал у Японии $8 млрд на содержание военных баз – Kyodo

Вашингтон, 22 июня 2020, 08:44 — REGNUM Правительство США требовало от Японии $8 млрд на содержание американских военных баз в стране.
REGNUM 01:44
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Происшествия

На Украине вспыхнул пожар в Чернобыльской зоне

Украинские спасатели работают над ликвидацией пожара в Чернобыльской зоне, где горит 3 гектара леса, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 02:23
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Общество

Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
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Экономика

Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года

Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер 20 июня в 04:09
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Политика

Владимир Путин опубликовал статью о Второй мировой войне

Президент РФ Владимир Путин опубликовал в американском журнале National Interest статью «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны».
Республика Татарстан 19 июня в 07:55
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Политика

Клишас объяснил поправку об обнулении сроков президента необходимостью отвлечь чиновников

Поправка в Конституцию, позволяющая действующему президенту баллотироваться снова, необходима для стабилизации политической системы, считает сопредседатель рабочей группы по поправкам, глава комитета по конституционному законодательству Совета федерации Андрей Клишас.
Коммерсантъ 01:40
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Происшествия

В управлении лесами Алтайского края идут обыски

Оперативно-следственные мероприятия проводятся в понедельник в управлении лесами Алтайского края в рамках возбужденного уголовного дела.
ТАСС вчера в 23:17
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Финансы

Dow Jones и S&P 500 снизились на 0,6-0,8%, Nasdaq почти не изменился

Nasdaq сумел отыграть потери и завершил сессию чуть выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Финмаркет 01:14
Общество

В Роскачестве рассказали, как снизить калорийность окрошки

Москва, 22 июня 2020, 09:23 — REGNUM Значительная доля калорий в окрошке приходится на докторскую колбасу или ветчину, их можно заменить отварным филе курицы или индейки.
REGNUM 02:23
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Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.
Lenta.ru 02:02
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Армия и оружие

Более 30 раз иностранные самолёты за неделю вели разведку у границ РФ

Более 30 иностранных самолётов за прошедшую неделю вели разведку вдоль российских границ.
Мойка78 вчера в 17:19
Общество

Выйти на пенсию раньше срока смогут россияне

Раньше установленного срока смогут выйти на пенсию граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
РИА ОмскПресс вчера в 20:03
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Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

РИА Новости вчера в 06:50
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Авто

Морозов вручил новые УАЗики ульяновским автотранспортным предприятиям

Ульяновск.Экспресс 00:01
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Армия и оружие

США готовят к отправке на Украину противотанковые комплексы Javelin

Известия вчера в 17:49
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Политика

Лукашенко призвал белорусов не поддаваться на уловки «шарлатанов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны беречь и защищать суверенитет страны, не поддаваясь на уловки шарлатанов.
Известия 02:22
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Политика

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма.
RT на русском вчера в 22:39
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Наука

В Британии создали ингалятор для самостоятельного лечения COVID-19

Лондон, 21 июня 2020, 18:25 — REGNUM Британские учёные развернули национальное тестирование ингалятора с бета-интерфероном в качестве первого средства против COVID-19, которым можно лечиться амбулаторно, а не в условиях стационара.
REGNUM вчера в 11:25
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Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще более тысячи пациентов

Интерфакс вчера в 02:57
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Общество

В Кузбассе выявили 44 новых случая коронавируса

РИА Новости 00:57
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Происшествия

В Гааге полиция применила водометы против протестующих

Полицейские Нидерландов применили водометы против протестующих в Гааге.
Вести.Ru вчера в 18:37
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