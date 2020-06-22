Экономика
РИА НовостиВТБ снижает ставку по ипотеке для семей с детьми
ВТБ с 22 июня запускает собственную ипотечную программу для семей с детьми при покупке квартиры на первичном и вторичном рынках, дисконт по ней составит 1 процентный пункт от базовой ставки банка и доступен до конца текущего года, сообщила пресс-служба банка.
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ВТБ совместно с застройщиками Красноярска снижает ставку по ипотеке до 0,5 %
Newslab.ru18 июня в 21:00
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