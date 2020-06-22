Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВТБ снижает ставку по ипотеке для семей с детьми

ВТБ с 22 июня запускает собственную ипотечную программу для семей с детьми при покупке квартиры на первичном и вторичном рынках, дисконт по ней составит 1 процентный пункт от базовой ставки банка и доступен до конца текущего года, сообщила пресс-служба банка.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

ВТБ снижает ставку по ипотеке для семей с детьми

РИА Новости02:00

ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми

РБК02:00

ВТБ совместно с застройщиками Красноярска снижает ставку по ипотеке до 0,5 %

Newslab.ru18 июня в 21:00

ВТБ снижает ставку по ипотеке для семей с детьми

Банки.ру02:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 02:29, Ашберн
Происшествия

Верзилова оставили на ночь в ОВД

Экс-участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова, задержанного за мелкое хулиганство, правоохранители оставили на ночь в ОВД, в понедельник его ждет суд по административному делу, сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
РИА Новости вчера в 19:21
367
Общество

Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 млн доз

До 70 млн доз вакцины потребуется для того, чтобы перейти к массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 17:36
1,5K
Космос

Телескоп «Хаббл» детально сфотографировал две планетарные туманности

Орбитальная обсерватория с мощнейшим телескопом «Хаббл» на борту сделала несколько детальных снимков двух планетарных туманностей.
NewInform вчера в 05:55
Экономика

Четверть богатства россиян оказалась за рубежом

Частное богатство россиян равняется 90 процентам ВВП за минувший год.
Lenta.ru 01:51
460
Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
217
Хоккей

НХЛ сократила список городов, которые могут принять плей-офф

Журналист Пьер Лебрюн сообщил, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) сократила список городов, которые могут принять плей-офф.
Газета.Ru вчера в 04:35
Происшествия

Соседка рассказала о россиянке, замуровавшей сына в бетон

Газета.Ru 02:16
564
Шоу-бизнес

Муж Гагариной после слухов о разводе показал фото с певицей и детьми

Звездный фотограф Дмитрий Исхаков после появившихся в Сети слухов о разводе с певицей Полиной Гагариной, опубликовал семейное фото в Instagram.
Слово и Дело вчера в 06:45
Путешествия

Более 3,5 тыс. гостиниц смогут принять туристов на Кубани с 21 июня

ТАСС 19 июня в 07:51
13
Здоровье

Глава Дагестана наградил свыше 10 тысяч медработников

Глава Дагестана Владимир Васильев ко Дню медицинского работника подписал указ о награждении медиков республики, которые внесли вклад в борьбу с коронавирусом.
Зори Табасарана вчера в 12:34
7
Общество

В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»

Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru вчера в 14:00
919
Футбол

Невилл: де Хеа потерял уверенность в себе после ЧМ в России

Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Ливерпуль» хочет купить Кулибали у «Наполи» за 60 миллионов евро.
ГЛАС.RU 01:58
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова и мать Тимати отписались друг от друга в Instagram

Правда, после совместного досуга Анастасия Решетова и Симона Юнусова отписались друг от друга в Instagram.
Территория новостей 20 июня в 10:58
9
Общество

На полюсе холода наступила аномальная жара

Аномальная жара наступила в якутском городе Верхоянск, который известен как один из северных полюсов холода.
Lenta.ru 01:42
3
Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
368
Общество

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма.
RT на русском вчера в 22:39
564
Политика

Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам

Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:22
161
Наука

Возможно, ученые обнаружили кандидата на темную материю

Отмечается, что источником подобных событий может быть не только темная материя, но и известные частицы.
Evo-rus.com 01:02
21
Кино

Опубликован новый трейлер боевика «King’s man: Начало»

Inc-news.ru 01:06
3
Путешествия

Несмотря на «коронакризис» в Челябинске открыли новый отель

Деловой квартал (Челябинск) 02:13
Политика

Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России

Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 07:36
18K
Экономика

ЦБ отказался от идеи снять с торгов в России часть иностранных акций

Версия законопроекта, которая обсуждалась в Госдуме на позапрошлой неделе (есть у РБК), предполагала ограничения для бирж на торги иностранными акциями, если у них нет договоров с эмитентами.
РБК вчера в 23:00
Экономика

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

«Ведомости» выяснили, каким будет налоговый маневр в IT-отрасли.
Ведомости вчера в 18:03
Путешествия

Хакасия оказалась на 5-й строчке рейтинга желанных мест отдыха россиян

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провел опрос в соцсетях на тему путешествий этим летом.
Хакасия вчера в 22:13
Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
260
Общество

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
215
Гаджеты

ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Stick скоро появится в Европе

О точных сроках появления приставки в продажи пока что не сообщается, равно как и о цене.
Evo-rus.com 01:24
4
Армия и оружие

В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая орда»

Бомба интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия «Золотая орда» и, по мнению разработчика, «изменит правила игры».
Коммерсантъ вчера в 02:48
372
Экономика

В СП сообщили, что Минкавказ использовал средства по назначению

Министерство РФ по делам Северного Кавказа в 2019 году использовало полученные из федерального бюджета средства целевым образом, однако доходы от деятельности ведомства составили лишь 11% от ожидаемого.
ТАСС вчера в 17:11
1
Наука

Человеческий ген удвоил толщину коры мозга у обезьян

Экономика сегодня 19 июня в 10:21
74
Как работают Яндекс.Новости?
Главное