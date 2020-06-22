Экономика

Банки.руБанки.руВТБ снижает ставку по ипотеке для семей с детьми

Как сообщили в кредитной организации, теперь ее клиенты, у которых с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок, при покупке квартиры получат дисконт в размере 1 процентного пункта от базовой ставки банка.
Читать в источнике
Комментировать44

Подробнее о событии

ВТБ снизил ставки по ипотеке для семей с детьми

Lenta.ru06:15

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

РБК02:27

ВТБ снизит ставку по ипотеке на вторичное жилье для семей с детьми

Российская газета04:38

ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми

Ведомости04:29

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 7,9%

ТАСС02:31

ВТБ опустил ставку по ипотеке для семей с детьми до 7,9%

РИА Новости02:00

НС Банк снижает ставки по ипотеке

Банки.ру06:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7237 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Здоровье

Коронавирус провел подкат под украинский футбол

Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ 08:42
Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
355
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
1K
Происшествия

Под Орлом найден колодец, в который нацисты сбрасывали детей

Колодец с фрагментами человеческих останков был найден поисковиками МПО "Костер" в поселке Крутовском.
Газета.Ru 07:45
3
Происшествия

Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену

Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
Интерфакс 08:02
7
Общество

ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму

В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 06:09
277
Общество

ПФР готовит новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Выплаты в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте от 17 до 18 лет.
NewInform вчера в 11:02
302
Общество

Ставшая миллионершей в 15 лет российская блогерша погибла на Бали в 18

На аккаунт Тропицель подписаны миллион человек. В описании профиля девушки указано, что она стала миллионершей в 15 лет.
Lenta.ru вчера в 09:39
2,2K
Футбол

Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку после поражения от «Зенита»

Известия вчера в 22:51
4
Политика

В Кремле назвали волнующий Путина вопрос

Главу России волнует, насколько можно доверять договоренностям, достигнутым с США.
Piter.tv вчера в 04:57
344
Кино

Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»

Оригинальный трейлер:В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало» — приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
КиноПоиск вчера в 12:04
4
Экономика

Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса

Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета 05:27
9
Спорт

30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов

Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Политика

Клишас объяснил поправку о президентских сроках

Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 02:57
2,1K
Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые из-за пандемии COVID-19, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
РИА Новости 06:34
127
Политика

Депутат Рады обнародовал вторую часть разговоров Порошенко и Байдена

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости 08:24
Общество

В Смольном рассказали, когда в Петербурге откроют торговые центры

Ранее петербургские торговые центры направили в Роспотребнадзор просьбу ускорить снятие ограничений, которые были введены из-за неблагоприятной эпидобстановки в регионе.
78.ru 06:07
53
Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
808
Политика

Глава ДНР распорядился частично разрешить выезд в ЛНР и Россию

Глава Донецкой Народной Республики внёс поправки в указ «О введении режима повышенной готовности», исходя из которого граждане ДНР с 21 июня могут выезжать в Российскую Федерацию с целью получения гражданства РФ.
ИА Новороссия 02:28
Футбол

Уткин назвал ФК «Сочи» отстоем и дном

Спортивный журналист, блогер Василий Уткин резко высказался в адрес футбольного клуба «Сочи», который встречался в мачте 23 тура российского чемпионата с ФК «Ростов», и выиграл со счётом 10:1.
DixiNews 05:00
3
Общество

Южная Корея заявила о новой волне коронавируса

В начале мая в стране выявили резкий рост выявленных случаев заражения коронавируса.
Lenta.ru 07:18
80
Общество

У министра культуры требуют отозвать иск по делу «Седьмой студии»

Независимая газета вчера в 12:35
110
Технологии

Определен способ защиты смартфона от самовозгорания в жару

Как сообщает ToDay News Ufa, ссылаясь на радио Sputnik, Рябинин утверждал: «Современные смартфоны автоматически выключаются при высоком уровне температуры аккумулятора, но даже в этом случае гаджет может продолжать нагреваться вплоть до самовозгорания».
ToDay News Ufa 02:25
17
Авто

Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
85
Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 20 июня в 02:38
1,2K
Политика

«9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина

По утверждению автора материала, Путин написал статью о Второй мировой войне длиной 9 тысяч слов, из которых нет ни одного правдивого, все они являются ложью.
Военное обозрение 08:39
2
Политика

Зеленский призвал не спорить о Второй мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский призвал общество прекратить споры о Второй мировой войне и чтить всех погибших и пострадавших.
Rambler News Service 05:04
Общество

В Киеве активисты ЛГБТ повесили флаг на меч «Родины-матери»

Известия вчера в 20:01
1K
Политика

Суд разрешил публикацию книги Болтона о Трампе

Суд в США разрешил публикацию книги бывшего советника главы Белого дома Дональда Трампа, несмотря на возражения американских властей.
Взгляд.ру 20 июня в 11:01
25
Армия и оружие

В МИД Германии оценили ситуацию в Ливии

Нестабильность в Ливии "явно" приобретает региональное измерение, необходимо настоятельнее искать решение конфликта, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
РИА Новости 08:29
221
Как работают Яндекс.Новости?
Главное