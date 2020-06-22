Как сообщили в кредитной организации, теперь ее клиенты, у которых с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок, при покупке квартиры получат дисконт в размере 1 процентного пункта от базовой ставки банка.

ВТБ снижает ставку по ипотеке для семей с детьми

Здоровье Коронавирус провел подкат под украинский футбол Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.

Происшествия Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения. 1K

Происшествия Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене. 7

Общество ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны. 277

Экономика Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. 9

Спорт 30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.

Политика Клишас объяснил поправку о президентских сроках Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас. 2,1K

Путешествия Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля Все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые из-за пандемии COVID-19, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. 127

Политика Депутат Рады обнародовал вторую часть разговоров Порошенко и Байдена Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.

Наука Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19. 808

Политика Глава ДНР распорядился частично разрешить выезд в ЛНР и Россию Глава Донецкой Народной Республики внёс поправки в указ «О введении режима повышенной готовности», исходя из которого граждане ДНР с 21 июня могут выезжать в Российскую Федерацию с целью получения гражданства РФ.

Футбол Уткин назвал ФК «Сочи» отстоем и дном Спортивный журналист, блогер Василий Уткин резко высказался в адрес футбольного клуба «Сочи», который встречался в мачте 23 тура российского чемпионата с ФК «Ростов», и выиграл со счётом 10:1. 3

Технологии Определен способ защиты смартфона от самовозгорания в жару Как сообщает ToDay News Ufa, ссылаясь на радио Sputnik, Рябинин утверждал: «Современные смартфоны автоматически выключаются при высоком уровне температуры аккумулятора, но даже в этом случае гаджет может продолжать нагреваться вплоть до самовозгорания». 17

Авто Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года. 85

Политика Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2» У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt. 1,2K

Политика «9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина По утверждению автора материала, Путин написал статью о Второй мировой войне длиной 9 тысяч слов, из которых нет ни одного правдивого, все они являются ложью. 2

Политика Зеленский призвал не спорить о Второй мировой войне Президент Украины Владимир Зеленский призвал общество прекратить споры о Второй мировой войне и чтить всех погибших и пострадавших.