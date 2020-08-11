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РИА Новости
РИА Новости

ВТБ снизил до 15% взнос по ипотеке для семей и дальневосточной ипотеке

ВТБ снизил минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке для семей с детьми и по дальневосточной ипотеке до 15% с 20%, говорится в сообщении банка.В источнике
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РБК

Ипотека под 0%: как работает субсидирование ставок от застройщиков

РБК08:56
Коммерсантъ

ВТБ снизил первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми до 15%

Коммерсантъ05:18
БН.ру

Газпромбанк аккредитовал жилой квартал «Гавань Капитанов»

БН.рувчера в 05:45
Известия

ВТБ снизил первый взнос по ипотеке для семей с детьми

Известия03:07
РИА Новости

ВТБ снизил до 15% взнос по ипотеке для семей и дальневосточной ипотеке

РИА Новости03:05
Интерфакс

Спрос на ипотеку вырос на 15% после снижения ставок – ВТБ

Интерфакс04:38
ГТРК Нижний Новгород

Первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят

ГТРК Нижний Новгород8 августа в 11:46

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUM08:28
35

Россия получила запрос на 1 млрд доз вакцины против коронавируса

Во вторник, на конференции, посвященной регистрации первой российской вакцины против коронавируса «Спутник V», генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд уже получил запросы на 1 млрд доз этой вакцины.
РБК07:45
29

В России сократилось число малых и средних предприятий

Число индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц, входящих в реестр малого и среднего бизнеса, сократилось за месяц на 7,6%, или на 461 900, следует из данных Единого реестра субъектов МСП, публикуемого Федеральной налоговой службой (ФНС).
Ведомости04:25
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Ветераны «Спартака» требуют пожизненного отстранения судей Казарцева и Еськова

Грубейшие ошибки главного арбитра матча первого тура российской премьер-лиги "Спартак" – "Сочи" Василия Казарцева и отвечавшего за VAR Алексея Еськова не оставили равнодушными ветеранов столичного клуба.
Вести.Ru08:32

Рубль нанесет ответный удар доллару и евро

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - Российский рубль эффективно сопротивляется натиску продавцов: относительно евро и доллара заметна стабилизация после слабого окончания июля, что может перерасти в ответный удар рубля.
Российская газета23:00
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Гендиректор «Спартака» Газизов отреагировал на объяснения судей скандального матча с «Сочи»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал объяснения судей Василия Казарцева и Алексея Еськова своей работы на скандальном матче красно-белых с «Сочи» (2:2). «Честно говоря, они только больше меня запутали», — цитирует Газизова «Чемпионат».
BetOn09:02

В Киеве подожгли «Теслу» экс-главы офиса Зеленского — экс-депутат Рады

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук утверждает, что автомобиль подожгли: "Ночью в столице пытались сжечь автомобиль Tesla бывшего главы офиса президента Андрея Богдана", — написал он в своём telegram-канале.
REGNUM03:05
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«Матч ТВ» отстранил Широкова от работы из-за нападения на арбитра

Телеканал «Матч ТВ» принял решение об отстранении бывшего футболиста «Зенита» и «Спартака» Романа Широкова от всех эфиров из-за инцидента с его участием во время поединка любительских коллективов.
Евро-футбол.ру02:33
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