Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

ВТБ снизил первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми до 15%

ВТБ сообщил о снижении первоначального взнос по ипотеке для семей с детьми с 20% до 15%. По этой программе можно оформить кредит по ставке 5% годовых. Ранее банк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта по всей линейке базовых программ.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

ВТБ снизил первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми до 15%

Коммерсантъ05:18
Интерфакс

Спрос на ипотеку вырос на 15% после снижения ставок – ВТБ

Интерфакс04:38
БН.ру

Газпромбанк аккредитовал жилой квартал «Гавань Капитанов»

БН.рувчера в 05:45
Известия

ВТБ снизил первый взнос по ипотеке для семей с детьми

Известия03:07
РИА Новости

ВТБ снизил до 15% взнос по ипотеке для семей и дальневосточной ипотеке

РИА Новости03:05
РБК

ВТБ заявил о резком росте спроса на ипотеку после снижения ставок

РБК04:37
ГТРК Нижний Новгород

Первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят

ГТРК Нижний Новгород8 августа в 11:46

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID
РБК18:55
1,9K

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
44

КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую

Единый кандидат от оппозиции и главный соперник Александра Лукашенко по выборам в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла оказаться жертвой покушения, сообщает глава КГБ республики Валерий Вакульчик.
CT newsвчера в 14:39
535

Правительство Финляндии ужесточит требования к прибывающим туристам

Правительство Финляндии планирует ужесточить требования к прибывающим в страну туристам из-за неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации, заявили на пресс-брифинге министры кабмина.
РИА Новости03:47
3

Каждый третий житель Татарстана переболел коронавирусом

В Республике Татарстан каждый третий житель имеет иммунитет к COVID-19, сообщила замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ».
Знамя труда (Альметьевск)04:32
10

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
107