ВТБ снизил первоначальный взнос по дальневосточной ипотеке
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Пресс-служба ВТБ Банка сообщила о снижении первоначального взноса с 20% до 15% по дальневосточной ипотеке и для семей с детьми.В источнике
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