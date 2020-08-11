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SM News
SM News

ВТБ снизил первоначальный взнос по дальневосточной ипотеке

Пресс-служба ВТБ Банка сообщила о снижении первоначального взноса с 20% до 15% по дальневосточной ипотеке и для семей с детьми.В источнике
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Коммерсантъ

ВТБ снизил первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми до 15%

Коммерсантъ05:18
Интерфакс

Спрос на ипотеку вырос на 15% после снижения ставок – ВТБ

Интерфакс04:38
ГТРК Нижний Новгород

Первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят

ГТРК Нижний Новгород8 августа в 11:46
Известия

ВТБ снизил первый взнос по ипотеке для семей с детьми

Известия03:07
РИА Новости

ВТБ снизил до 15% взнос по ипотеке для семей и дальневосточной ипотеке

РИА Новости03:05
БН.ру

Газпромбанк аккредитовал жилой квартал «Гавань Капитанов»

БН.рувчера в 05:45
РБК

ВТБ заявил о резком росте спроса на ипотеку после снижения ставок

РБК04:37

США пытаются сократить отставание от России в гиперзвуковой гонке

В марте Сухопутные войска США совместно с ВМС успешно провели первые летные испытания своего гиперзвукового планирующего боевого блока (по принятой в США терминологии - Common-Hypersonic Glide Bode, C-HGB), который после пуска осуществлял полет на гиперзвуковой скорости и поразил мишень в заданной точке.
США пытаются сократить отставание от России в гиперзвуковой гонке
Газета.Ru8 августа в 11:22
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Экспорт подсолнечника из России снова могут ограничить

Масложировой союз России (МЖСР) действительно предложил вице-премьеру Виктории Абрамченко рассмотреть введение новых ограничений на экспорт подсолнечника и рапса, подтвердил его исполнительный директор Михаил Мальцев.
Ведомости17:07

СК Белоруссии начнёт изымать блокирующие движение автомобили

Минск, 11 августа 2020, 13:51 — REGNUM После массовых протестов в Минске и блокировке движения транспорта на участке автодороги по улице Притыцкого и проспекту Пушкина следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело.
REGNUM06:51
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Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUM08:28
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Американские космические силы смогут вести наступательные операции

Космические силы США в случае необходимости смогут вести наступательные действия и атаковать объекты на земле и в киберпространстве, говорится в доктрине этого нового вида вооруженных сил Соединенных Штатов.
РИА Новости05:53

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ07:09
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ЛНР обвинила Киев в размещении бронетехники в населенных пунктах

Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в размещении вооружения и техники в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе.
РИА Новости07:36