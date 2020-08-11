ВТБ снизил первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми до 15%
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ВТБ сообщил о снижении первоначального взнос по ипотеке для семей с детьми с 20% до 15%. По этой программе можно оформить кредит по ставке 5% годовых. Ранее банк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта по всей линейке базовых программ.В источнике
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Центробанк указал на опережающее снижение ставок по краткосрочным розничным кредитам
Банки.рувчера в 11:51