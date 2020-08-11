Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

ВТБ снизил первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми до 15%

ВТБ сообщил о снижении первоначального взнос по ипотеке для семей с детьми с 20% до 15%. По этой программе можно оформить кредит по ставке 5% годовых. Ранее банк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта по всей линейке базовых программ.В источнике
Подробнее о событии
БН.ру

Первоначальный взнос – сколько взяток на мизере?

БН.ру01:00
РБК

ВТБ заявил о резком росте спроса на ипотеку после снижения ставок

РБКвчера в 04:37
ТАСС

ВТБ снизил до 15% первоначальный взнос по дальневосточной ипотеке и для семей с детьми

ТАССвчера в 06:22
Коммерсантъ

ВТБ снизил первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми до 15%

Коммерсантъвчера в 05:18
Банки.ру

Центробанк указал на опережающее снижение ставок по краткосрочным розничным кредитам

Банки.рувчера в 11:51
Известия

ВТБ снизил первый взнос по ипотеке для семей с детьми

Известиявчера в 03:07
РИА Новости

ВТБ снизил до 15% взнос по ипотеке для семей и дальневосточной ипотеке

РИА Новостивчера в 03:05

В России подтвердили 5,1 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 5102 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 902 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Взгляд.ру03:45

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
143

Минтруд предложил зафиксировать долю оклада в зарплате бюджетников

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил о предложении партии реформировать систему оплаты труда работников бюджетной сферы, увеличив долю оклада их заработной платы до 70 процентов.
Парламентская газета01:01
226

Украина пытается обвинить Россию в провокации в Азовском море

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший представитель президента Украины в так называемой Автономной республики Крым (с представительством в Херсоне) Борис Бабин, ссылаясь на слухи, заявил, что российский корабль в Азовском море приблизился к побережью Украины менее чем на 2 мили.
Новый День01:58
36

Путин поручил проверить неготовые к бесплатному питанию школы

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
103

Росгвардия готовит назначения 24 генералов

По плану реформы, некоторые детали которой изучили «Известия», генералами полиции станут также руководители управлений Росгвардии по трем Северо-Кавказским республикам: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии.
Известия18:45
3

Группа ГАЗ показала новинку - модульный автомобиль скорой помощи

Первые образцы новой серии медицинских автомобилей «Группа ГАЗ» продемонстрировала на Всероссийском форуме «Здоровье нации - основа процветания России», который проходит в Москве с 11 по 13 августа 2020 года.
Комсомольская правдавчера в 10:45
2

Бывший прокурор Москвы освободил апартаменты Генпрокуратуры

Спорная квартира была предоставлена семье Сергея Куденеева через несколько лет после того, как он был переведен с поста прокурора Орловской области в Москву на должность начальника управления по надзору за законностью уголовных наказаний и содержания под стражей обвиняемых в следственных изоляторах Генпрокуратуры РФ.
Коммерсантъвчера в 14:40