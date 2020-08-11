Бывший прокурор Москвы освободил апартаменты Генпрокуратуры

Спорная квартира была предоставлена семье Сергея Куденеева через несколько лет после того, как он был переведен с поста прокурора Орловской области в Москву на должность начальника управления по надзору за законностью уголовных наказаний и содержания под стражей обвиняемых в следственных изоляторах Генпрокуратуры РФ.