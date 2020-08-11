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РИА Новости
РИА Новости

ВТБ снизил до 15% взнос по ипотеке для семей и дальневосточной ипотеке

ВТБ снизил минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке для семей с детьми и по дальневосточной ипотеке до 15% с 20%, говорится в сообщении банка.В источнике
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Ведомости

ВТБ снизил взнос по ипотеке для семей c детьми до 15%

Ведомости03:52
ГТРК Нижний Новгород

Первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят

ГТРК Нижний Новгород8 августа в 11:46
РБК

ВТБ заявил о резком росте спроса на ипотеку после снижения ставок

РБК04:37
Известия

ВТБ снизил первый взнос по ипотеке для семей с детьми

Известия03:07
РИА Новости

ВТБ снизил до 15% взнос по ипотеке для семей и дальневосточной ипотеке

РИА Новости03:05
Интерфакс

Спрос на ипотеку вырос на 15% после снижения ставок – ВТБ

Интерфакс04:38
Телепорт

Для получателей «Дальневосточной ипотеки» снизили процент по первоначальному взносу

Телепорт7 августа в 23:59

Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в опубликованном во вторник на платформе Youtube видеообращении подтвердила свой отъезд из Белоруссии, подчеркнув, что это ее самостоятельное решение.
Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию
ТАСС04:36
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Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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В Волгограде после взрыва на автозаправке возбуждено уголовное дело

После пожара на газовой автозаправочной станции в Волгограде возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба".
Российская газета04:00
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Mercedes-Benz Sprinter переделали в роскошный отель на колесах

Боковые диваны раскладываются в просторную кровать Работоспособность ванной комнаты обеспечивают резервуары для чистой воды (76 литров) и «технической» (49 литров) Ранее наш портал рассказывал, что из пикапа Mercedes-Benz X-Class сделали яхту на колесах.
CarsWeek.ru03:11

Актёр Назаров написал стих после скандального матча «Спартак» — «Сочи»

Актёр и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров после скандального матча с «Сочи» в первом туре чемпионата России, который завершился со счётом 2:2, в своём «инстаграме» представил новое стихотворение.
Чемпионат18:20