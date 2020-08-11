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РИА Новости
РИА Новости

ВТБ снизил до 15% взнос по ипотеке для семей и дальневосточной ипотеке

ВТБ снизил минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке для семей с детьми и по дальневосточной ипотеке до 15% с 20%, говорится в сообщении банка.В источнике
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Известия

ВТБ снизил первый взнос по ипотеке для семей с детьми

Известия03:07
РИА Новости

ВТБ снизил до 15% взнос по ипотеке для семей и дальневосточной ипотеке

РИА Новости03:05
Телеинформ

Управление Росреестра по Иркутской области за три месяца зарегистрировало 382 сделки по льготной ипотеке

Телеинформ7 августа в 21:00
РБК

ВТБ снизил первый взнос по ипотеке для семей с детьми

РБК02:30
ГТРК Нижний Новгород

Первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят

ГТРК Нижний Новгород8 августа в 11:46
Телепорт

Для получателей «Дальневосточной ипотеки» снизили процент по первоначальному взносу

Телепорт7 августа в 23:59
Интерфакс

ВТБ снизил первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми до 15%

Интерфакс02:58

Правительство Казахстана поручило подготовить план снятия карантина

Нур-Султан, 11 августа 2020, 08:08 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил министерству здравоохранения республики внести план поэтапного снятия карантинных мер, сообщили 11 августа в пресс-службе правительства республики.
REGNUM01:08
2

Помпео назвал несвободными и несправедливыми выборы в Белоруссии

США считают прошедшие в Белоруссии президентские выборы несправедливыми и несвободными, а также осуждают реакцию властей и жесткие действия правоохранительных органов в отношении протестующих во время беспорядков, заявил глава Госдепартамента Майк Помпео.
Газета.Ru17:02
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Шойгу проверил работу медцентра Минобороны на Камчатке

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил во вторник работу многофункционального медицинского центра в Петропавловске-Камчатском, построенного в первую очередь для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе.
ТАСС00:18
2

В Волгограде после взрыва на автозаправке возбуждено уголовное дело

После пожара на газовой автозаправочной станции в Волгограде возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба".
Российская газета04:00
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Как Навальному удалось избежать ответственности за драку с применением оружия в 2007 году

Драка у ночного клуба в центре Москвы, стрельба в упор и окровавленное лицо потерпевшего, оскорблённого по национальному признаку: RT публикует уникальные материалы о том, как Алексею Навальному удалось избежать суда за хулиганство с применением оружия в 2007 году.
RT на русском03:02

«Рейнджерс» победил на драфт-лотерее НХЛ

Во втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь клубов, потерпевших поражение в квалификации Кубка Стэнли: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс».
RT на русском02:06