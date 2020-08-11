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РИА Новости
РИА Новости

ВТБ снизил до 15% взнос по ипотеке для семей и дальневосточной ипотеке

ВТБ снизил минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке для семей с детьми и по дальневосточной ипотеке до 15% с 20%, говорится в сообщении банка.В источнике
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РБК

ВТБ снизил первый взнос по ипотеке для семей с детьми

РБК02:30
РИА Новости

ВТБ снизил до 15% взнос по ипотеке для семей и дальневосточной ипотеке

РИА Новости03:05
Интерфакс

ВТБ снизил первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми до 15%

Интерфакс02:58
Известия

ВТБ снизил первый взнос по ипотеке для семей с детьми

Известия03:07
ГТРК Нижний Новгород

Первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят

ГТРК Нижний Новгород8 августа в 11:46
Телепорт

Для получателей «Дальневосточной ипотеки» снизили процент по первоначальному взносу

Телепорт7 августа в 23:59
Телеинформ

Управление Росреестра по Иркутской области за три месяца зарегистрировало 382 сделки по льготной ипотеке

Телеинформ7 августа в 21:00

Партнёр «Северного потока — 2» оценил риск незавершения проекта

«Поскольку США активизируют свои усилия по введению адресных санкций против проекта «Северный поток — 2», увеличивается вероятность того, что строительство газопровода будет задержано или вовсе не завершено», — цитирует РИА Новости сообщение компании.
RT на русском02:49
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На Украине обсудили возможность атаки на Россию ядерным мусором

Как полагает Кухар, к тому времени контролировать вооружение будут не так сильно, как в настоящее время, и Украина сможет без особых затруднений ввести в боевой строй примерно 500 старых ракет советских времен, которые будут набиты ядерными отходами.
News-24.ruвчера в 08:26
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В Крыму за сутки выявили 40 носителей коронавируса

Симферополь, 11 августа 2020, 10:06 — REGNUM 40 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Республики Крым за минувшие сутки, об этом 11 августа написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM03:06
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
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Лекарство от рассеянного склероза найдено в яблочной кожуре

В ягодах съедобных растений, кожуре обычных яблок и груш содержится урсоловая кислота, которая может помочь врачам в лечении рассеянного склероза — тяжелого аутоиммунного заболевания нервной системы.
ИнфоСМИвчера в 11:57
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Три человека погибли в ДТП в Симферополе

Симферополь, 11 августа 2020, 10:25 — REGNUM Три человека погибли, один получил ранение в результате автоаварии на объездной дороге Мирное-Дубки-Левадки в столице Крыма городе Симферополе, ДТП произошло поздно вечером 10 августа.
REGNUM03:25
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Арбитр Еськов объяснил, почему не отменил пенальти в ворота «Спартака»

Москва, 11 августа 2020, 08:20 — REGNUM Арбитр Алексей Еськов, работавший в качестве видеоассистента главного судьи (VAR) в матче «Спартак» — «Сочи», заявил, что не мог отменить пенальти, назначенный в ворота московской команды в конце игры.
REGNUM01:20

Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Женева, Швейцария, 11 августа 2020, 06:41 — REGNUM Усилия стран в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией дают основание говорить о проблесках надежды в этом вопросе, несмотря на растущее число заболевших и умерших, заявил 10 августа глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.
REGNUM23:41
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