Экономика
ИнтерфаксВТБ снизил ипотечные ставки ниже 8%
Рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить под 8,5%. При покупке недвижимости, находящейся в залоге у банка, ВТБ предлагает специальную ставку – 7,8% при первоначальном взносе от 50%.
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Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 п.п., до 6 % годовых
НИА-Кузбасс09 февраля в 23:04
Сниженную ставку 2,7% годовых по ипотечном займу получат вологжане
Московский Комсомолец09 февраля в 06:11
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Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
Здоровье
Названо количество алкоголиков в России
Примерно третья часть граждан России злоупотребляют спиртными напитками, это так называемые, "тихие" алкоголики.
Авто
В Женеве ожидается новый Bugatti Chiron R
Все варианты Chiron используют 8,0-литровый двигатель W16, который будет под капотом и у новой версии гиперкара.
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Общество
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях
Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
Общество
«Почта России» займется доставкой заказов с iHerb
Раньше доставкой заказов с iHerb покупателям из России занимались Pony Express и Boxberry.
Общество
В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян
В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
Музыка
Писательница Ницой обругала жюри «Евровидения» за русский язык
Украинская писательница Лариса Ницой, известная своим скандальным поведением, раскритиковала исполнителей, которые участвовали в первом полуфинале отбора на "Евровидение-2020".
Экономика
Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США
Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек
Наука
Китайские СМИ сообщили, что вакцина от коронавируса готова
Сообщают, что говорить о 100% готовности препарата на данный момент нельзя, но китайские ученые первыми преступили к испытанию вакцины от коронавируса.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
В Астрахани следователи проводят проверку информации в СМИ о том, что в одной из школ города учительница вступила в интимную связь с учеником 9 класса.
Экономика
Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы
В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями
В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Хоккей
Тренер «Вашингтона» рассказал, как Овечкин просил водку во время игры
Бывший тренер "Вашингтон Кэпиталз" Грег Смит поделился курьезным эпизодом, который произошел с Александром Овечкиным во время его первого сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Политика
Посол в Германии призвал пресекать попытки переписать истории ВОВ
Россия заплатила за Победу в Великой Отечественной войне 27 миллионами жизней, поэтому следует жестко пресекать любые попытки фальсификации и переписывания истории в угоду сиюминутным конъюнктурным целям, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Технологии
Операторы рассказали о проблемах при тестировании «суверенного рунета»
В тестировании принимали участие на Урале МТС, «Мегафон», «Вымпелком» («Билайн»), «Ростелеком», «Т2 РТК Холдинг» (Tele2), «ЭР-Телеком Холдинг» (Дом.ru), «Екатеринбург-2000» («Мотив») и «Транстелеком» (ТТК).
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Происшествия
Пять человек погибли при взрыве в Кабуле
В результате взрыва у здания университета в столице Афганистана Кабуле погибли пятеро человек, передает телеканал 1TV.
Общество
Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам
Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.
Гаджеты
Samsung показала новый складной смартфон во время «Оскара»
Компания Samsung выпустила рекламный ролик готовящегося к релизу складного смартфона Galaxy Z Flip.
Политика
Путин встретится с рабочей группой по Конституции РФ 13 февраля
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на 13 февраля в графике президента РФ Владимира Путина запланирована встреча с рабочей группой по поправкам в Конституцию России.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Общество
В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»
Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Армия и оружие
Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе
Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.