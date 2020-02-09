Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВТБ снизил ипотечные ставки ниже 8%

Рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить под 8,5%. При покупке недвижимости, находящейся в залоге у банка, ВТБ предлагает специальную ставку – 7,8% при первоначальном взносе от 50%.
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ВТБ снизил ипотечные ставки ниже 8%

Интерфакс02:54

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 п.п., до 6 % годовых

НИА-Кузбасс09 февраля в 23:04

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке

Коммерсантъ01:38

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

РИА Новости01:04

ВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

РБК01:00

ВТБ снизил ставки по ипотеке

RT на русском02:47

Сниженную ставку 2,7% годовых по ипотечном займу получат вологжане

Московский Комсомолец09 февраля в 06:11
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Политика

В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
Здоровье

Названо количество алкоголиков в России

Примерно третья часть граждан России злоупотребляют спиртными напитками, это так называемые, "тихие" алкоголики.
МонаВиста вчера в 06:30
Авто

В Женеве ожидается новый Bugatti Chiron R

Все варианты Chiron используют 8,0-литровый двигатель W16, который будет под капотом и у новой версии гиперкара.
За рулем Кубань вчера в 11:36
Происшествия

В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России

Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Пульс Хакасии вчера в 01:44
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

RT на русском 00:02
Общество

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
RT на русском 02:31
Общество

«Почта России» займется доставкой заказов с iHerb

Раньше доставкой заказов с iHerb покупателям из России занимались Pony Express и Boxberry.
Adindex.ru вчера в 22:05
Общество

В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян

В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
РБК 01:00
Музыка

Писательница Ницой обругала жюри «Евровидения» за русский язык

Украинская писательница Лариса Ницой, известная своим скандальным поведением, раскритиковала исполнителей, которые участвовали в первом полуфинале отбора на "Евровидение-2020".
РЕН ТВ вчера в 21:18
Экономика

Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США

Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.
РБК 01:32
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек

РБК 09 февраля в 19:45
Наука

Китайские СМИ сообщили, что вакцина от коронавируса готова

Сообщают, что говорить о 100% готовности препарата на данный момент нельзя, но китайские ученые первыми преступили к испытанию вакцины от коронавируса.
Замана 02:25
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

В Астрахани следователи проводят проверку информации в СМИ о том, что в одной из школ города учительница вступила в интимную связь с учеником 9 класса.
Газета.Ru 02:15
Экономика

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Ведомости вчера в 16:44
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями

В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
Известия вчера в 21:48
Армия и оружие

США обеспокоены маневрами двух российских спутников

Коммерсантъ вчера в 19:59
Хоккей

Тренер «Вашингтона» рассказал, как Овечкин просил водку во время игры

Бывший тренер "Вашингтон Кэпиталз" Грег Смит поделился курьезным эпизодом, который произошел с Александром Овечкиным во время его первого сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
РИА Новости 02:51
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Политика

Посол в Германии призвал пресекать попытки переписать истории ВОВ

Россия заплатила за Победу в Великой Отечественной войне 27 миллионами жизней, поэтому следует жестко пресекать любые попытки фальсификации и переписывания истории в угоду сиюминутным конъюнктурным целям, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
Взгляд.ру 02:57
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 02:24
Общество

Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина

РИА Новости 00:21
Технологии

Операторы рассказали о проблемах при тестировании «суверенного рунета»

В тестировании принимали участие на Урале МТС, «Мегафон», «Вымпелком» («Билайн»), «Ростелеком», «Т2 РТК Холдинг» (Tele2), «ЭР-Телеком Холдинг» (Дом.ru), «Екатеринбург-2000» («Мотив») и «Транстелеком» (ТТК).
ToDay News Ufa 01:09
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Известия вчера в 23:12
Происшествия

Пять человек погибли при взрыве в Кабуле

В результате взрыва у здания университета в столице Афганистана Кабуле погибли пятеро человек, передает телеканал 1TV.
REGNUM вчера в 23:56
Общество

Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.
РИА Новости 01:28
Гаджеты

Samsung показала новый складной смартфон во время «Оскара»

Компания Samsung выпустила рекламный ролик готовящегося к релизу складного смартфона Galaxy Z Flip.
News.ru вчера в 06:35
Политика

Путин встретится с рабочей группой по Конституции РФ 13 февраля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на 13 февраля в графике президента РФ Владимира Путина запланирована встреча с рабочей группой по поправкам в Конституцию России.
iReactor 02:54
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости вчера в 12:20
Общество

В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»

Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Российская газета вчера в 12:14
Армия и оружие

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе

Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Известия вчера в 20:21
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