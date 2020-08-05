ВТБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 7,4%
Смотрите также
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Стала известна жалоба капитана, который привез взорвавшийся груз в Бейрут
Армения ограничила вещание российских каналов
Систему беспроводной передачи электричества испытают в Новой Зеландии
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
В Сочи два диких медведя насмерть загрызли школьника в вольере
Лукашенко рассказал о союзнических отношениях Белоруссии с Россией
Полина Гагарина впервые подтвердила развод с Дмитрием Исхаковым
В Москве врачи вытащили связку ключей из желудка ребенка
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Россияне назвали основные причины увольнения с работы
Huawei возглавила рейтинг лучших производителей смартфонов в России
Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
Глава Калмыкии заразился коронавирусом
Беглов посетил оказавшийся под угрозой закрытия из-за закона бар
Ставки по вкладам в банках РФ приостановили снижение
Стали известны правила посещения театров и цирков в Москве
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма
Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 135
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов
Су-27 был поднят на перехват двух самолетов США над Черным морем
Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
Соперница Лукашенко попросила Ангелу Меркель «связаться с Лукашенко»
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
Лукашенко объяснил основу и суть политики по-белорусски
Армения ограничила вещание российских каналов
Ефремов не признал вину в гибели человека в ДТП
Дуров назвал действия США против TikTok угрозой интернету
По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, теперь минимальная ставка по ипотеке составит 7,4% годовых, а в рамках дальневосточной ипотеки — 1%.В источнике
С чего всё началось
В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с банковскими вкладами в 1990-е
Россияне могут перестать воспринимать банковские вклады как источник сбережений, если уровень инфляции превысит ставку по депозитам.
ТАСС02:02
Подробнее о событии