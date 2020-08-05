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Телеканал 360°
Телеканал 360°

ВТБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 7,4%

По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, теперь минимальная ставка по ипотеке составит 7,4% годовых, а в рамках дальневосточной ипотеки — 1%.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с банковскими вкладами в 1990-е

Россияне могут перестать воспринимать банковские вклады как источник сбережений, если уровень инфляции превысит ставку по депозитам.
ТАСС02:02
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Телеканал 360°

ВТБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 7,4%

Телеканал 360°06:40
Банки.ру

ВТБ снижает ставки по ипотеке

Банки.ру02:00
Интерфакс

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

Интерфакс02:36
РБК

ВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта

РБК03:24
РИА Новости

ВТБ ожидает, что льготная ипотека под 6,5% будет продлена до конца года

РИА Новости02:07
Коммерсантъ

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

Коммерсантъ03:34
ИА БанкИнформСервис

ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам до 7,4%

ИА БанкИнформСервис03:32

Украинский журналист Гордон взял интервью у Лукашенко

Украинский журналист и основатель издания «Гордон» Дмитрий Гордон, известный своим разговором с экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию СБУ, записал интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Взгляд.ру12:51
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