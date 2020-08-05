Экономика
Телеканал 360°ВТБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 7,4%
По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, теперь минимальная ставка по ипотеке составит 7,4% годовых, а в рамках дальневосточной ипотеки — 1%.
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с чего всё началось
Россияне могут перестать воспринимать банковские вклады как источник сбережений, если уровень инфляции превысит ставку по депозитам.ТАСС02:02
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Происшествия
В Москве задержали проректора МГУ Гришина
Проректор МГУ Алексей Гришин задержан в Москве по подозрению в преднамеренном банкротстве.
ТАСС 09:29
Происшествия
Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков
Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков к артисту.
РБК 07:12
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК вчера в 12:09
Армия и оружие
В России число спутников системы «Купол» доведено до штатного состава
Евразия Daily 06:54
Происшествия
Число погибших при взрывах в Бейруте превысило 100 человек
Красный крест обновил информацию о погибших и раненых в результате взрывов в порту Бейрута.
Новый Век 03:05
Энергетика
На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»
Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM 05:54
Политика
Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при революции в Беларуси
Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.
Замана вчера в 09:42
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Происшествия
Такси в полете потеряло двигатель на стоянке аэропорта в Екатеринбурге
В Екатеринбурге автомобиль такси попал в страшную аварию на территории аэропорта Кольцово.
Вести.Ru 03:30
Культура
Дмитрий Месхиев озвучил примерную дату открытия Пушкинского театрального фестиваля
Надеюсь, после 10 августа разрешат открываться театрам, - отметил Дмитрий Месхиев.
Псковская Лента Новостей 06:40
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Политика
Соперница Лукашенко попросила Меркель о помощи
Соперница Александра Лукашенко в борьбе за пост президента Белоруссии Светлана Тихановская попросила о помощи канцлера Германии Ангелу Меркель, передает ТАСС.
Lenta.ru 03:59
Происшествия
Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными
RT на русском 02:54
Политика
Украина вышла из соглашения СНГ о погранвойсках
Украина вышла из соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств СНГ в вопросах научно-исследовательской деятельности.
Lenta.ru 09:15
Здоровье
В Алтайском крае выявили 94 новых случая коронавируса
В Алтайском крае за сутки подтверждены 94 новых случая коронавируса. Об этом сегодня, 5 августа, сообщил региональный оперштаб.
RuNews24.ru 00:25
Шоу-бизнес
Памела Андерсон похвалилась архивным откровенным фото
Известная фотомодель и актриса Памела Андерсон поделилась с подписчиками в Инстаграме архивной откровенной фотографией.
7 новостей 02:14
Политика
Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.
RT на русском 08:24
Футбол
Названа сумма выплат Юрану за досрочное расторжение контракта
СМИ назвали сумму, которую получил бывший наставник «Химок» Сергей Юран за расторжение соглашения с клубом.
ProstoProSport 03:18
Экономика
Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
Семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.
RT на русском 08:12
Политика
Медведев заявил, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что жители Хабаровского края, высказывая свою гражданскую позицию, должны при этом обязательно учитывать правила безопасности, соблюдать которые необходимо из-за коронавируса.
ТАСС 08:18
Армия и оружие
Минобороны получило партию модернизированных гаубиц «Мста-С»
"Уралтрансмаш" (входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") в единый день военной приемки передал в Минобороны партию модернизированных самоходных гаубиц "Мста-С" по госконтракту 2019-2021 годов.
ТАСС 07:05
Общество
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ вчера в 13:39
Политика
Армения приняла закон об ограничении иностранного вещания
Президент Армении Армен Саркисян подписал закон, который предполагает введение ограничений на вещание иностранных телеканалов, включая российские, в общественном мультиплексе.
RT на русском 09:29
Авто
Кроссовер Kia Soul получил в России новую комплектацию Style
В дилерских центрах Kia на территории России стартовали продажи новой комплектации кроссовера Kia Soul, получившей название Style.
Деловое.ТВ 08:58
Футбол
«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Уруновым
РИА Новости 06:18
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Разведчики, моряки, ракетчики и летчики с 1 июля 2020 года начали получать спецнадбавки к окладу, заявил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.
Live24 03:34
Общество
Жители Польши получили посылки с неизвестными китайскими семенами
По информации польского телеканала TVP, о посылке стало известно от женщины, которая встревожилась при получении неизвестных семян из Китая.
Pravda.Ru 07:41