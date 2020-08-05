Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°ВТБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 7,4%

По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, теперь минимальная ставка по ипотеке составит 7,4% годовых, а в рамках дальневосточной ипотеки — 1%.
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с чего всё началось

В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с банковскими вкладами в 1990-е

Россияне могут перестать воспринимать банковские вклады как источник сбережений, если уровень инфляции превысит ставку по депозитам.
ТАСС02:02

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ВТБ ожидает, что льготная ипотека под 6,5% будет продлена до конца года

РИА Новости02:07

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

Коммерсантъ03:34

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Интерфакс02:36

ВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта

РБК03:24

ВТБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 7,4%

Телеканал 360°06:40

ВТБ снижает ставки по ипотеке

Банки.ру02:00

ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам до 7,4%

ИА БанкИнформСервис03:32
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Фото владельца судна, груз с которого привел к взрыву в порту Бейрута

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Религия

В превращенном в мечеть соборе Святой Софии умер турецкий муэдзин

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Экономика

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации

Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
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Происшествия

Умер отец утонувшего мальчика-инвалида из Подмосковья

В Подмосковье умер отец утонувшего мальчика-инвалида, сообщили "Вести.ру" со ссылкой на знакомую семьи.
РИА Новости 09:13
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Происшествия

Российской чиновнице объявили войну из-за дома на пляже

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Общество

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Происшествия

Прокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова

"На сработавших подушках безопасности водителя обнаружены пот и бактериальные клетки, которые, согласно исследованию ДНК, принадлежат Ефремову", — озвучила представитель гособвинения результаты экспертизы.
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Игры

Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation

Компания Crystal Dynamics объявила о том, что человек-паук появится в качестве играбельного персонажа Marvel’s Avengers в начале 2021 года.
Матч ТВ вчера в 02:35
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Футбол

Адольфо Гайч подписал пятилетний контракт с ЦСКА

ЦСКА объявил о подписании контракта с экс-нападающим "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайчем.
Вести.Ru 11:34
Происшествия

СК наградил 7-летнюю девочку, спасшую тонущего ребенка в Крыму

РЕН ТВ 11:04
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Здоровье

Названы в 30 раз увеличивающие риск развития рака факторы

Риск развития некоторых видов рака повышается в 30 раз на фоне курения, употребление алкоголя дополнительно увеличивает эти цифры.
Lenta.ru 04:16
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Футбол

Сегодня донецкий «Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в Лиге Европы

Сегодня в 19:55 по московскому времени «Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в ответном матче 1\8 финала Лиги Европы.
Vprognoze.ru 06:55
Игры

Horizon Zero Dawn на PC весит больше, чем на PS4

Отмечается, что он в 1,5 раза больше установочного файла на игровую консоль PS4.
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Общество

Дуров раскритиковал США за давление на TikTok

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал действия США против китайской соцсети TikTok, которые «создают опасный прецедент», хотя их и «можно понять».
Коммерсантъ 11:38
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Политика

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
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Общество

В Саратове организовали подвоз воды из-за масштабного отключения

Завтра, 6 августа, жители Ленинского и Кировского районов Саратова останутся без холодной воды, в связи с этим организован подвоз воды.
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Общество

ФСБ просит наказать уже пять адвокатов по делу бывшего журналиста

Парадокс ситуации заключается в том, что у господина Павлова, в отличие от четверых его столичных коллег, никто подписку брать и не пытался, а ведущего дело следователя ФСБ он видел только один раз мельком в суде при аресте клиента.
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Шоу-бизнес

Максим Галкин похвастался своим новым спортивным мотоциклом

В «Инстаграм» Максима сегодня появились несколько фотографий, где Галкин запечатлён рядом со своим новым транспортом - спортивным мотоциклом.
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Происшествия

Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве

По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области.
Известия 09:41
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Футбол

«Локомотив» расстался с форвардом Фарфаном

Московский "Локомотив" принял решение не продлевать соглашения с форвардом команды Джефферсоном Фарфаном.
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Общество

В Пермском крае частично снят режим самоизоляции

Пермь, 5 августа 2020, 15:46 — REGNUM В Пермском крае отменён режим самоизоляции, который действовал более четырёх месяцев.
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В Европе возникли четыре вопроса к российской вакцине от коронавируса

Глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что к началу 2021 года Россия будет выпускать несколько миллионов доз вакцин от коронавируса в месяц.
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Nissan показал салон компактного кроссовера Nissan Magnite

Новый небольшой вседорожник Nissan Magnite, предназначенный для рынков развивающихся стран, показали еще в июле.
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Лукашенко рассказал о союзнических отношениях Белоруссии с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко во время послания к народу своей страны и Национальному собранию рассказал, что Россия навсегда останется ближайшим союзником Белоруссии.
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Найдены родители ребенка, брошенного в коляске на западе Москвы

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Общество

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
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