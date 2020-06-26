Минимальная ставка по кредитам наличными для клиентов ВТБ с 26 июня составляет 7,5% годовых. Об этом сообщается в официальном канале банка в Telegram.

ВТБ снизил минимальную ставку по кредитам наличными до 7,5%

Общество Минкультуры назвало себя потерпевшей стороной в деле Серебренникова В деле Кирилла Серебренникова речь идет о причинении крупного ущерба государству, министерство является потерпевшей стороной, заявила глава Минкультуры Ольга Любимова. 8

Политика Конгресс США внес проект с более мягкими санкциями против Nord Stream 2 Чем различаются законопроекты Законопроект, внесенный в палату представителей, предусматривает расширение сферы действия потенциальных санкций с судов, которые непосредственно "укладывают трубы" на глубине от 100 футов (30,5 м) для газопроводов Nord Stream 2 или TurkStream (" Турецкий поток"), на суда, которые "укладывают трубы или занимаются трубоукладочной деятельностью" (на той же глубине).

Политика Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. 74

Общество Серебренникова признали виновным в хищениях Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа». 1,1K

Авто Volkswagen отзывает тысячу Polo из-за неправильных табличек Volkswagen принял решение отозвать 1079 седанов Polo. Под сервисную акцию попали автомобили, которые были произведены в 2020 году. 1

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 6,5K

Экономика «Газпром» заплатит акционерам близкие к рекордным дивиденды Акционеры ПАО "Газпром" на первом в истории корпорации заочном годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию, сообщает компания. 15

Происшествия Суд арестовал заочно двух новых фигурантов дела экс-министра Абызова Басманный суд Москвы арестовал заочно Владимира Ниязова и Сергея Столярова в рамках уголовного дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. 2

Политика Лукашенко: новая Конституция Белоруссия будет подготовлена за два года Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти. 1

Здоровье ВОЗ обвинили в неверном толковании данных по коронавирусу Ведущий шведский вирусолог Андерс Тегнелл, выступивший за отказ от строгих ограничений из-за пандемии коронавируса в пользу стратегии массового иммунитета, обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в неверном истолковании данных по заболеваемости инфекцией в стране. 1

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско". 3K

Общество В России могут отложить новые правила медосвидетельствования водителей Москва, 26 июня 2020, 12:33 — REGNUM Министерство здравоохранения России планирует отложить до 1 января 2021 года вступление в силу новых правил медицинского освидетельствования для водителей. 344

Шоу-бизнес Лолита через суд выселяет бывшего мужа Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская намерена через суд выселить из своей квартиры бывшего мужа Дмитрия Иванова. 18