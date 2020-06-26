Финансы

Агентство МоскваАгентство МоскваВТБ снизил минимальную ставку по кредитам наличными до 7,5%

Минимальная ставка по кредитам наличными для клиентов ВТБ с 26 июня составляет 7,5% годовых. Об этом сообщается в официальном канале банка в Telegram.
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ВТБ снизил минимальную ставку по кредитам наличными до 7,5%

Агентство Москва02:07

ВТБ раскрыл новые ставки по потребительским кредитам

Банки.ру06:16

ВТБ снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию

Ведомости03:51

ВТБ снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию

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ВТБ снизил ставку по кредитам наличными для населения

Вести.Ru05:42

ВТБ снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию до 7,5%

ТАСС02:01

ВТБ вслед за Сбербанком решил снизить ставки по кредитам

РБК02:00
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 08:34, Ашберн
Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК вчера в 05:52
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Общество

Минкультуры назвало себя потерпевшей стороной в деле Серебренникова

В деле Кирилла Серебренникова речь идет о причинении крупного ущерба государству, министерство является потерпевшей стороной, заявила глава Минкультуры Ольга Любимова.
BFM.ru 07:33
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Политика

Путин пригласил Лукашенко в Россию 30 июня

Газета.Ru 24 июня в 14:24
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Политика

Конгресс США внес проект с более мягкими санкциями против Nord Stream 2

Чем различаются законопроекты Законопроект, внесенный в палату представителей, предусматривает расширение сферы действия потенциальных санкций с судов, которые непосредственно "укладывают трубы" на глубине от 100 футов (30,5 м) для газопроводов Nord Stream 2 или TurkStream (" Турецкий поток"), на суда, которые "укладывают трубы или занимаются трубоукладочной деятельностью" (на той же глубине).
РБК 08:18
Политика

Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
РИА Новости 07:06
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Общество

Москвичи-противники обнуления смогут митинговать в «Сокольниках»

Уже придуман лозунг: «Мы не голосовали за обнуление Путина!».
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Общество

«Адмирал Кузнецов» вернется на флот через два года

Ремонт российского авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" завершится в 2022 году.
Вести.Ru вчера в 06:02
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Общество

Серебренникова признали виновным в хищениях

Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
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Здоровье

В Ивановской области от коронавируса умер молодой мужчина

Новым умершим от коронавирусной инфекции в Ивановской области стал 39-летний пациент из Гаврилова Посада.
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Энергетика

Российская нефть Urals достигла рекордной премии к Brent

Российская нефть Urals в Европе торгуется с рекордной премией к североморской Brent в $2,35 за баррель.
Известия 06:16
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Общество

Явка на онлайн-голосование по Конституции почти достигла 50%

Общая явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию составила 49,51%.
Известия 01:47
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Политика

Путин заявил, что эпидемия коронавируса в России отступает

Эпидемия коронавируса в России отступает, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:54
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Авто

Volkswagen отзывает тысячу Polo из-за неправильных табличек

Volkswagen принял решение отозвать 1079 седанов Polo. Под сервисную акцию попали автомобили, которые были произведены в 2020 году.
AutoNews 02:42
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Политика

Кремль: у России есть право вести геологоразведку в районе Курил

Ранее правительство Японии сделало представление России из-за проведения геологических исследований в Охотском море в районе Курильских островов.
Коммерсантъ 07:05
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Экономика

«Газпром» заплатит акционерам близкие к рекордным дивиденды

Акционеры ПАО "Газпром" на первом в истории корпорации заочном годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию, сообщает компания.
Интерфакс 05:27
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Армия и оружие

«Москва не забудет». Что иностранные СМИ написали о параде Победы?

Аргументы и Факты вчера в 11:42
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Суд арестовал заочно двух новых фигурантов дела экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы арестовал заочно Владимира Ниязова и Сергея Столярова в рамках уголовного дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
ТАСС 08:01
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ЦИК сообщил о DDoS-атаке на свой сайт

Центризбирком (ЦИК) в своем телеграм-канале сообщил о DDoS-атаке на свой сайт.
Ведомости 06:56
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Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

Коммерсантъ 04:30
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Политика

Лукашенко: новая Конституция Белоруссия будет подготовлена за два года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти.
Коммерсантъ 08:25
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Здоровье

ВОЗ обвинили в неверном толковании данных по коронавирусу

Ведущий шведский вирусолог Андерс Тегнелл, выступивший за отказ от строгих ограничений из-за пандемии коронавируса в пользу стратегии массового иммунитета, обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в неверном истолковании данных по заболеваемости инфекцией в стране.
Lenta.ru 07:54
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
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Игры

Blizzard раскрыла новые подробности Diablo IV. В игре будет открытый мир

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Общество

В России могут отложить новые правила медосвидетельствования водителей

Москва, 26 июня 2020, 12:33 — REGNUM Министерство здравоохранения России планирует отложить до 1 января 2021 года вступление в силу новых правил медицинского освидетельствования для водителей.
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Лолита через суд выселяет бывшего мужа

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская намерена через суд выселить из своей квартиры бывшего мужа Дмитрия Иванова.
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Звезда Comedy Woman поразила поклонников. Екатерина Варнава решила примерить на себя новый шикарный образ.
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Индия спешит закупить российское оружие

Индия спешит закупить российское оружие, чтобы пополнить свой арсенал.
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Панарин заявил, что сомневается в процветании НХЛ

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прокомментировал возможное возобновление сезона в НХЛ.
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Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
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