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SM News
SM News

ВТБ снизил первоначальный взнос по дальневосточной ипотеке

Пресс-служба ВТБ Банка сообщила о снижении первоначального взноса с 20% до 15% по дальневосточной ипотеке и для семей с детьми.В источнике
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Известия

ВТБ снизил первый взнос по ипотеке для семей с детьми

Известия03:07
Коммерсантъ

ВТБ снизил первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми до 15%

Коммерсантъ05:18
РБК

ВТБ заявил о резком росте спроса на ипотеку после снижения ставок

РБК04:37
ТАСС

ВТБ снизил до 15% первоначальный взнос по дальневосточной ипотеке и для семей с детьми

ТАСС06:22
РИА Новости

ВТБ снизил до 15% взнос по ипотеке для семей и дальневосточной ипотеке

РИА Новости03:05
БН.ру

Газпромбанк аккредитовал жилой квартал «Гавань Капитанов»

БН.рувчера в 05:45
ГТРК Нижний Новгород

Первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят

ГТРК Нижний Новгород8 августа в 11:46

Жена экс-кандидата Цепкало заявила, что Лукашенко проиграл выборы

Обращаясь к Тихановской, которая на выборах набрала 10,09%, Цепкало заявила: "Мы понимаем, что 9 августа 2020 года [действующий президент Белоруссии Александр] Лукашенко проиграл президентские выборы, и единственный легитимный в стране президент — это ты, Светлана Тихановская".
REGNUM13:01
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ07:09
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Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее

Член штаба Мария Колесникова заявила, что видео, где Тихановская призывает не выходить на протесты было записано под давлением силовиков в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной, где та находилась несколько часов наедине с представителями силовых структур.
Lenta.ru08:21
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Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов

Производитель Escalade ESV, Becker Auto Design, добавил полметра к колесной базе, увеличив и без того приличное расстояние между осями «обычного» внедорожника Cadillac до 3 302 мм и определенно повлияв на его способность преодолевать препятствия.
32CARS.ru09:34
7

ВВП России во втором квартале упал на 8,5%

По оценкам Банка России (ЦБ), во втором квартале 2020 года падение ВВП страны составляет 9–10%, а по итогам года российская экономика снизится на 4,5–5,5%. Восстановление может занять более полутора лет, полагает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ12:36
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ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», – указано в сообщении.
Ведомости07:28
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