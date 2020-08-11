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РИА Новости
РИА Новости

ВТБ снизил до 15% взнос по ипотеке для семей и дальневосточной ипотеке

ВТБ снизил минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке для семей с детьми и по дальневосточной ипотеке до 15% с 20%, говорится в сообщении банка.В источнике
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Коммерсантъ

ВТБ снизил первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми до 15%

Коммерсантъ05:18
РИА Новости

ВТБ снизил до 15% взнос по ипотеке для семей и дальневосточной ипотеке

РИА Новости03:05
РБК

ВТБ заявил о резком росте спроса на ипотеку после снижения ставок

РБК04:37
Известия

ВТБ снизил первый взнос по ипотеке для семей с детьми

Известия03:07
Интерфакс

Спрос на ипотеку вырос на 15% после снижения ставок – ВТБ

Интерфакс04:38
БН.ру

Газпромбанк аккредитовал жилой квартал «Гавань Капитанов»

БН.рувчера в 05:45
ГТРК Нижний Новгород

Первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят

ГТРК Нижний Новгород8 августа в 11:46

Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее

Член штаба Мария Колесникова заявила, что видео, где Тихановская призывает не выходить на протесты было записано под давлением силовиков в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной, где та находилась несколько часов наедине с представителями силовых структур.
Lenta.ru08:21
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СК Белоруссии начнёт изымать блокирующие движение автомобили

Минск, 11 августа 2020, 13:51 — REGNUM После массовых протестов в Минске и блокировке движения транспорта на участке автодороги по улице Притыцкого и проспекту Пушкина следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело.
REGNUM06:51
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США пытаются сократить отставание от России в гиперзвуковой гонке

В марте Сухопутные войска США совместно с ВМС успешно провели первые летные испытания своего гиперзвукового планирующего боевого блока (по принятой в США терминологии - Common-Hypersonic Glide Bode, C-HGB), который после пуска осуществлял полет на гиперзвуковой скорости и поразил мишень в заданной точке.
Газета.Ru8 августа в 11:22
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Правительство Украины не признает итоги выборов в Белоруссии

Депутат партии «Европейская солидарность» и руководитель межфракционного депутатского объединения «За демократическую Беларусь» Алексей Гончаренко заявил, что в Верховной раде Украины было зарегистрировано постановление о непризнании выборов президента Республики Беларуси.
ФедералПресс08:17
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Ветераны «Спартака» требуют пожизненного отстранения судей Казарцева и Еськова

Грубейшие ошибки главного арбитра матча первого тура российской премьер-лиги "Спартак" – "Сочи" Василия Казарцева и отвечавшего за VAR Алексея Еськова не оставили равнодушными ветеранов столичного клуба.
Вести.Ru08:32