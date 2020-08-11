Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
SM News
SM News

ВТБ снизил первоначальный взнос по дальневосточной ипотеке

Пресс-служба ВТБ Банка сообщила о снижении первоначального взноса с 20% до 15% по дальневосточной ипотеке и для семей с детьми.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

ВТБ снизил до 15% первоначальный взнос по дальневосточной ипотеке и для семей с детьми

ТАСС06:22
Коммерсантъ

ВТБ снизил первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми до 15%

Коммерсантъ05:18
ГТРК Нижний Новгород

Первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят

ГТРК Нижний Новгород8 августа в 11:46
Известия

ВТБ снизил первый взнос по ипотеке для семей с детьми

Известия03:07
РИА Новости

ВТБ снизил до 15% взнос по ипотеке для семей и дальневосточной ипотеке

РИА Новости03:05
БН.ру

Газпромбанк аккредитовал жилой квартал «Гавань Капитанов»

БН.рувчера в 05:45
РБК

ВТБ заявил о резком росте спроса на ипотеку после снижения ставок

РБК04:37

Судья объяснил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи»

Главный судья матча Российской Премьер-Лиги (РПЛ) "Спартак" – "Сочи" Василий Казарцев заявил, что имел основания назначить пенальти в ворота московской команды в конце матча, пишет телеканал "Звезда".
Радио Sputnik03:34

Урал — Динамо 0:2

В матче первого тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» на выезде победило «Урал» (2:0). В составе победителей отличились Клинтон Нжи и Силвестр Игбун.
Спорт-Экспрессвчера в 11:51

Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов

Производитель Escalade ESV, Becker Auto Design, добавил полметра к колесной базе, увеличив и без того приличное расстояние между осями «обычного» внедорожника Cadillac до 3 302 мм и определенно повлияв на его способность преодолевать препятствия.
32CARS.ru09:34
7