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РИА Новости
РИА Новости

ВТБ снизил до 15% взнос по ипотеке для семей и дальневосточной ипотеке

ВТБ снизил минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке для семей с детьми и по дальневосточной ипотеке до 15% с 20%, говорится в сообщении банка.В источнике
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Коммерсантъ

ВТБ снизил первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми до 15%

Коммерсантъ05:18
Интерфакс

Спрос на ипотеку вырос на 15% после снижения ставок – ВТБ

Интерфакс04:38
Известия

ВТБ снизил первый взнос по ипотеке для семей с детьми

Известия03:07
РБК

ВТБ заявил о резком росте спроса на ипотеку после снижения ставок

РБК04:37
РИА Новости

ВТБ снизил до 15% взнос по ипотеке для семей и дальневосточной ипотеке

РИА Новости03:05
БН.ру

Газпромбанк аккредитовал жилой квартал «Гавань Капитанов»

БН.рувчера в 05:45
ГТРК Нижний Новгород

Первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят

ГТРК Нижний Новгород8 августа в 11:46

Тихановская призвала своих сторонников не противостоять милиции и не выходить на площади

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, выехавшая во вторник из республики в Литву, призвала своих сторонников уважать закон, не противостоять милиции и не выходить на площади.
Тихановская призвала своих сторонников не противостоять милиции и не выходить на площади
ТАСС06:11
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Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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«Динамо» заплатит за хорвата Моро €7 млн

Как пишет журналист Константин Алексеев в своем Telegram-канале, бело-голубые заплатят за 22-летнего футболиста €7 млн, эта сумма впоследствии может увеличиться за счет успехов Моро в клубе, при этом она не все равно не достигнет больше €10 млн.
Газета.Ru02:31
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ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

"Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства", - сказано в сообщении.
ТАСС06:38
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Клим Шипенко планирует снять комедию с Буруновым и Харламовым

Представители компании "ВБД Груп" на питчинге в МИА "Россия сегодня" сообщили, что режиссер Клим Шипенко, создавший "Холопа", планирует снять комедию "ОКнутый" с Сергеем Буруновым и Гариком Харламовым в главных ролях.
РИА Новости06:57

Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, который работал на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги в матче «Спартак»–«Сочи», объяснил в эфире «Матч ТВ», почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.
Известиявчера в 15:45

В России может появиться система отслеживания сделок с криптовалютой

Реализация проекта "Прозрачный блокчейн" потребует бюджетных средств в размере 760 млн рублей Напомним, 10 июня 2020 года президент России Владимир Путин поручил утвердить до 31 августа федеральный проект "Искусственный интеллект".
REGNUM02:34
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Сенатор США призвал Александра Лукашенко уйти в отставку

Глава комитета сената США по международным делам Джим Риш призвал переизбранного президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку в случае, если результаты выборов в стране не подтвердятся.
Комсомольская правда03:01
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