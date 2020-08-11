ВТБ снизил до 15% взнос по ипотеке для семей и дальневосточной ипотеке
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ВТБ снизил минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке для семей с детьми и по дальневосточной ипотеке до 15% с 20%, говорится в сообщении банка.В источнике
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