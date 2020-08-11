ВТБ снизил первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми до 15%
Смотрите также
Михаил Ефремов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Объявлено название первой российской вакцины от коронавируса
Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области
Названы необратимые последствия у переболевших коронавирусом
Россияне могут «заработать» пенсию в 90 тыс. рублей
Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов
Литва предоставила Тихановской визу на один год
В Крыму планируют строительство нового стационарного водовода
Роман Широков принес извинения избитому арбитру
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой
В Белоруссии пропавших россиян назвали провокаторами
Глава Apple Тим Кук стал миллиардером
МВД Белоруссии: один протестующий погиб во время столкновений в Минске
ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии
Задержания начались у объявившего о забастовке завода в Минске
Рынок «Теплый Стан» в Москве закрыли из-за спецоперации
Отток капитала из России в январе — июле вырос в 1,5 раза
Мишустин утвердил правила кешбэка за покупку туров по России
МИД Словакии подтвердил высылку трех российских дипломатов
Юрий Гальцев удивил поклонников сменой имиджа
Дуэйн Джонсон вновь возглавил список самых богатых актеров
Эксперты рассказали, стоит ли сейчас брать ипотеку
Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
Роман Широков принес извинения избитому арбитру
Михаил Ефремов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Опубликовано видео с задержанными в Минске протестующими
Xiaomi представила юбилейный флагман
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой
Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области
Занятия в школах РФ с 1 сентября начнутся в очном формате
Дуэйн Джонсон вновь возглавил список самых богатых актеров
ВТБ сообщил о снижении первоначального взнос по ипотеке для семей с детьми с 20% до 15%. По этой программе можно оформить кредит по ставке 5% годовых. Ранее банк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта по всей линейке базовых программ.В источнике
Подробнее о событии