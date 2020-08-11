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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ВТБ снизил первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми до 15%

ВТБ сообщил о снижении первоначального взнос по ипотеке для семей с детьми с 20% до 15%. По этой программе можно оформить кредит по ставке 5% годовых. Ранее банк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта по всей линейке базовых программ.В источнике
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РБК

Ипотека под 0%: как работает субсидирование ставок от застройщиков

РБК08:56
ТАСС

ВТБ снизил до 15% первоначальный взнос по дальневосточной ипотеке и для семей с детьми

ТАСС06:22
БН.ру

Газпромбанк аккредитовал жилой квартал «Гавань Капитанов»

БН.рувчера в 05:45
Известия

ВТБ снизил первый взнос по ипотеке для семей с детьми

Известия03:07
РИА Новости

ВТБ снизил до 15% взнос по ипотеке для семей и дальневосточной ипотеке

РИА Новости03:05
Коммерсантъ

ВТБ снизил первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми до 15%

Коммерсантъ05:18
ГТРК Нижний Новгород

Первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят

ГТРК Нижний Новгород8 августа в 11:46

Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов

Производитель Escalade ESV, Becker Auto Design, добавил полметра к колесной базе, увеличив и без того приличное расстояние между осями «обычного» внедорожника Cadillac до 3 302 мм и определенно повлияв на его способность преодолевать препятствия.
32CARS.ru09:34
7

Литва предоставила Тихановской визу на один год

Светлане Тихановской предоставлена виза на один год и место для проживания в Литве В Литве заявили, что лидеру белорусской оппозиции ничего не оставалось, как покинуть страну Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 11.08.2020 (CHELINDUSTRY) Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская покинула свою страну под угрозой задержания, и белорусские власти способствовали ее отъезду.
Chelindustry.ru09:52
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Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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«Аэрофлот» в июле занял третье место по объему пассажирских перевозок

Первое место по объему пассажирских перевозок по итогам июля заняла авиакомпания «Сибирь», которая перевезла 1,34 млн пассажиров, ее пассажиропоток упал на 10,2%. Второе место по объему перевозок в июле заняла авикомпания «Победа», услугами которой воспользовались 1,04 млн пассажиров.
Ведомости11:38
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ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», – указано в сообщении.
Ведомости07:28
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Дзюба вывел «Зенит» вперед в матче первого тура

Санкт-Петербург, 11 августа 2020, 18:31 — REGNUM 31-летний таранный форвард «Зенита» и национальной сборной России Артем Дзюба вывел «сине-бело-голубых» вперед на 22-й минуте матча с «Ротором», замкнув передачу Себастьяна Дриусси.
REGNUM11:31