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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ВТБ снизил первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми до 15%

ВТБ сообщил о снижении первоначального взнос по ипотеке для семей с детьми с 20% до 15%. По этой программе можно оформить кредит по ставке 5% годовых. Ранее банк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта по всей линейке базовых программ.В источнике
Подробнее о событии
Банки.ру

Центробанк указал на опережающее снижение ставок по краткосрочным розничным кредитам

Банки.рувчера в 11:51
ТАСС

ВТБ снизил до 15% первоначальный взнос по дальневосточной ипотеке и для семей с детьми

ТАССвчера в 06:22
РИА Новости

ВТБ снизил до 15% взнос по ипотеке для семей и дальневосточной ипотеке

РИА Новостивчера в 03:05
РБК

ВТБ заявил о резком росте спроса на ипотеку после снижения ставок

РБКвчера в 04:37
Известия

ВТБ снизил первый взнос по ипотеке для семей с детьми

Известиявчера в 03:07
Коммерсантъ

ВТБ снизил первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми до 15%

Коммерсантъвчера в 05:18
БН.ру

Газпромбанк аккредитовал жилой квартал «Гавань Капитанов»

БН.ру10 августа в 05:45

Эксперты: россияне могут получать пенсию в 90 тыс. рублей

Управляющий активами БКС Андрей Русецкий предлагает другой способ добиться выплаты пенсий в 100 тыс. рублей в течение 20 лет: ежемесячно инвестировать 29 тыс. рублей в облигации либо 14,3 тыс. рублей - в сбалансированный портфель (80% акций, 20% бондов) в течение 35 лет, пишут Известия.
Эксперты: россияне могут получать пенсию в 90 тыс. рублей
Капитал страны10 августа в 06:15
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Разработаны «умные» кирпичи для хранения электроэнергии

Разработчики утверждают, что «умные кирпичи», производство которых не будет слишком затратно, могут использоваться для хранения электроэнергии «как батарея» и могут стать предпочтительным строительным материалом в будущем.
Planet Todayвчера в 16:55

В Белоруссии за сутки задержали свыше 2 тыс. человек

Протесты белорусской оппозиции после выборов © ИА REGNUM "Всего по стране задержаны более двух тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", — говорится в сообщении журналистов агентства и указывается, что в настоящее время идет правовая оценка противоправных действий задержанных.
REGNUMвчера в 07:21
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Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUMвчера в 10:42
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В Белоруссии начнут изымать блокирующие движение автомобили

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами", - сообщил Следственный комитет.
РИА Новостивчера в 06:38
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Шойгу проверил работу медцентра Минобороны на Камчатке

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил во вторник работу многофункционального медицинского центра в Петропавловске-Камчатском, построенного в первую очередь для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе.
ТАССвчера в 00:18
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Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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