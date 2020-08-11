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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ВТБ снизил первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми до 15%

ВТБ сообщил о снижении первоначального взнос по ипотеке для семей с детьми с 20% до 15%. По этой программе можно оформить кредит по ставке 5% годовых. Ранее банк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта по всей линейке базовых программ.В источнике
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РБК

Ипотека под 0%: как работает субсидирование ставок от застройщиков

РБК08:56
ТАСС

ВТБ снизил до 15% первоначальный взнос по дальневосточной ипотеке и для семей с детьми

ТАСС06:22
Известия

ВТБ снизил первый взнос по ипотеке для семей с детьми

Известия03:07
Коммерсантъ

ВТБ снизил первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми до 15%

Коммерсантъ05:18
РИА Новости

ВТБ снизил до 15% взнос по ипотеке для семей и дальневосточной ипотеке

РИА Новости03:05
БН.ру

Газпромбанк аккредитовал жилой квартал «Гавань Капитанов»

БН.рувчера в 05:45
ГТРК Нижний Новгород

Первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят

ГТРК Нижний Новгород8 августа в 11:46

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