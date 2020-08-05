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РБК
РБК

ВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта

Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке базовых ипотечных программ на 0,5 п.п. Теперь жилищный кредит на готовое или строящееся жилье можно оформить по ставке от 7,4% годовых. Такая же ставка распространяется на рефинансирование ипотеки для клиентов других банков.В источнике
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Lenta.ru

ВТБ снизил ставки по ипотеке

Lenta.ru03:55
ТАСС

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

ТАСС02:02
РБК

ВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта

РБК03:24
РИА Новости

ВТБ ожидает, что льготная ипотека под 6,5% будет продлена до конца года

РИА Новости02:07
Коммерсантъ

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

Коммерсантъ03:34
ИА БанкИнформСервис

ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам до 7,4%

ИА БанкИнформСервис03:32
ЛюдиИпотеки.рф

Абсолют Банк снизил ставки по ипотеке до 8,1%

ЛюдиИпотеки.рф3 августа в 03:19

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
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Кандидат в президенты Белоруссии допустил отмену выборов властями

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев считает, что власти страны могут использовать историю с задержанием под Минском более 30 россиян для введения чрезвычайного положения в стране и отмены выборов.
РИА Новости03:15

Кравчук предложил создать делегацию для «возвращения» Крыма

Для "возвращения" Крыма Украине должна быть создана специальная группа, в которую должны войти крымские татары – заявил бывший президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Газета.Ruвчера в 14:33
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Disney раскрыл дату онлайн-премьеры фильма «Мулан»

По словам Боба Чапека, генерального директора Disney, одновременно с запуском фильма на Disney+ «Мулан» появится в прокате в кинотеатрах на тех рынках, где стриминговый сервис компании пока не доступен, а также в тех регионах, где кинотеатры уже открыты.
Моллы.Ru03:53
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В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%.
РБК01:55
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