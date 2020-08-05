ВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта
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Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке базовых ипотечных программ на 0,5 п.п. Теперь жилищный кредит на готовое или строящееся жилье можно оформить по ставке от 7,4% годовых. Такая же ставка распространяется на рефинансирование ипотеки для клиентов других банков.В источнике
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