ВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта

Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке базовых ипотечных программ на 0,5 п.п. Теперь жилищный кредит на готовое или строящееся жилье можно оформить по ставке от 7,4% годовых. Такая же ставка распространяется на рефинансирование ипотеки для клиентов других банков.