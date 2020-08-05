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ИА БанкИнформСервис
ИА БанкИнформСервис

ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам до 7,4%

Минимальная ставка доступна клиентам при покупке жилья с первоначальным взносом от 50% или семьям, у которых с 1 января 2020 г. родился второй или последующий ребенок и которые не попадают под программы господдержки.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с банковскими вкладами в 1990-е

Россияне могут перестать воспринимать банковские вклады как источник сбережений, если уровень инфляции превысит ставку по депозитам.
ТАСС02:02
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РБК

ВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта

РБК03:24
Коммерсантъ

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

Коммерсантъ03:34
Интерфакс

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

Интерфакс02:36
Lenta.ru

ВТБ снизил ставки по ипотеке

Lenta.ru03:55
РИА Новости

ВТБ ожидает, что льготная ипотека под 6,5% будет продлена до конца года

РИА Новости02:07
Банки.ру

ВТБ снижает ставки по ипотеке

Банки.ру02:00
ИА БанкИнформСервис

ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам до 7,4%

ИА БанкИнформСервис03:32

Адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств потерпевших

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств по делу о смертельном ДТП, фигурантом которого стал актер, передает ТАСС со ссылкой на корреспондента в Пресненском суде Москвы, где проходит заседание.
Адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств потерпевших
РБК05:07
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В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT призыв бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион к русскоязычным гражданам «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».
RT на русском03:29
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В Сочи два диких медведя насмерть задрали 11-летнего ребенка

По данным следствия, накануне вечером ребенок находился на земельном участке по улице Армавирской поселка Дагомыс, арендованном одной из коммерческих организаций, где руководство фирмы установило вольер, в котором содержались два диких медведя.
Российская газета03:17
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Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов поручил представить к награде семилетнюю Дарью из Тулы, которая бросилась в бассейн для спасения своего друга — пятилетнего Арсения из Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ).
Известиявчера в 16:38
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Лия Ахеджакова обратилась к ушедшему из «Современника» Сергею Гармашу

Российская народная артистка Лия Ахеджакова опубликовала на странице в Facebook актера Владимира Еремина пост, в котором обратилась к Сергею Гармашу, недавно ушедшему из театра «Современник», сообщает Газета.ru.
РИАМОвчера в 12:42
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