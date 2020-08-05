ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам до 7,4%
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Минимальная ставка доступна клиентам при покупке жилья с первоначальным взносом от 50% или семьям, у которых с 1 января 2020 г. родился второй или последующий ребенок и которые не попадают под программы господдержки.В источнике
С чего всё началось
В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с банковскими вкладами в 1990-е
Россияне могут перестать воспринимать банковские вклады как источник сбережений, если уровень инфляции превысит ставку по депозитам.
ТАСС02:02
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