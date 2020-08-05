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ИА БанкИнформСервис
ИА БанкИнформСервис

ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам до 7,4%

Минимальная ставка доступна клиентам при покупке жилья с первоначальным взносом от 50% или семьям, у которых с 1 января 2020 г. родился второй или последующий ребенок и которые не попадают под программы господдержки.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с банковскими вкладами в 1990-е

Россияне могут перестать воспринимать банковские вклады как источник сбережений, если уровень инфляции превысит ставку по депозитам.
ТАСС02:02
Подробнее о событии
Lenta.ru

ВТБ снизил ставки по ипотеке

Lenta.ru03:55
Коммерсантъ

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

Коммерсантъ03:34
РБК

ВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта

РБК03:24
Интерфакс

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

Интерфакс02:36
РИА Новости

ВТБ ожидает, что льготная ипотека под 6,5% будет продлена до конца года

РИА Новости02:07
Банки.ру

ВТБ снижает ставки по ипотеке

Банки.ру02:00
ИА БанкИнформСервис

ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам до 7,4%

ИА БанкИнформСервис03:32
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Госдума рассматривает снижение пенсионного возраста к старым значениям

По мнению лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, повышение пенсионного возраста было «продавлено» прежним правительством, которое теперь ушло в отставку, и у государственной думы появился реальный шанс вернуть ситуацию под свой контроль.
Госдума рассматривает снижение пенсионного возраста к старым значениям
Амур.инфо3 августа в 10:27
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Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Интерфакс3 августа в 07:01
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«Спартак» объявил о переходе Урунова из «Уфы»

19-летний полузащитник подписал долгосрочный контракт с красно-белыми ����⚪️ Xush kelibsiz!https://t.co/EZaPLxtnHr pic.twitter.com/cQys0aIbTn — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 5, 2020 Напомним, Урунов в феврале перешел из ташкентского "Локомотива" в "Уфу", где провел десять матчей в премьер-лиги.
Вести.Ru05:55
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Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости02:21
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В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%.
РБК01:55
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