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ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4 % годовых

ВТБ порадовал клиентов снижением ставок по ипотеке по всей линейке базовых программ на 0,5 процентного пункта. Теперь жилье в ипотеку можно будет приобрести по ставке 7,4 % годовых, передает «ТАСС» со ссылкой на пресс-релиз кредитной организации.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с банковскими вкладами в 1990-е

Россияне могут перестать воспринимать банковские вклады как источник сбережений, если уровень инфляции превысит ставку по депозитам.
ТАСС02:02
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Телеканал 360°

ВТБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 7,4%

Телеканал 360°06:40
Коммерсантъ

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

Коммерсантъ03:34
Банки.ру

ВТБ снижает ставки по ипотеке

Банки.ру02:00
РБК

ВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта

РБК03:24
РИА Новости

ВТБ ожидает, что льготная ипотека под 6,5% будет продлена до конца года

РИА Новости02:07
Интерфакс

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

Интерфакс02:36
ИА БанкИнформСервис

ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам до 7,4%

ИА БанкИнформСервис03:32
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В Японии создают вакцину от коронавируса с помощью шелковичных червей

Профессор Университета Кюсю Такахиро Кусакабэ пояснил, что на поверхности коронавируса есть так называемый спайковый протеин S, он группируется по три и образует те самые «шипы», при помощи которых и происходит заражение.
НТВ06:45
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Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов поручил представить к награде семилетнюю Дарью из Тулы, которая бросилась в бассейн для спасения своего друга — пятилетнего Арсения из Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ).
Известиявчера в 16:38
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«Это не каннибализм»: Activision Blizzard верит в успех Diablo Immortal и своих будущих мобильных игр

Во время последнего отчёта перед инвесторами финансовый директор Activision Blizzard Деннис Дуркин (Dennis Durkin) выразил уверенность в успехе будущих мобильных игр издательства, в том числе Diablo Immortal.
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СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.comвчера в 08:58
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Кравчук предложил создать делегацию для «возвращения» Крыма

Для "возвращения" Крыма Украине должна быть создана специальная группа, в которую должны войти крымские татары – заявил бывший президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Газета.Ruвчера в 14:33
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Ростехнадзор приостановил строительство Красносельско-Калининской линии метро в Петербурге

Северо-Западное управление Ростехнадзора на 90 суток приостановило работы по строительству Красносельско-Калининской (шестой) линии метрополитена в Санкт-Петербурге из-за выявленных грубых нарушений, допущенных при эксплуатации подземной шахты компанией-генподрядчиком по строительству городского метро "Метрострой".
ТАСС06:03
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В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению

Ранее бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского Четвёртого канала призвала русскоязычных граждан «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».
RT на русском03:29
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