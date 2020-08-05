ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4 % годовых
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ВТБ порадовал клиентов снижением ставок по ипотеке по всей линейке базовых программ на 0,5 процентного пункта. Теперь жилье в ипотеку можно будет приобрести по ставке 7,4 % годовых, передает «ТАСС» со ссылкой на пресс-релиз кредитной организации.В источнике
С чего всё началось
В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с банковскими вкладами в 1990-е
Россияне могут перестать воспринимать банковские вклады как источник сбережений, если уровень инфляции превысит ставку по депозитам.
ТАСС02:02
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