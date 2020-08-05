Экономика

ИА БанкИнформСервисИА БанкИнформСервисВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам до 7,4%

Минимальная ставка доступна клиентам при покупке жилья с первоначальным взносом от 50% или семьям, у которых с 1 января 2020 г. родился второй или последующий ребенок и которые не попадают под программы господдержки.
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с чего всё началось

В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с банковскими вкладами в 1990-е

Россияне могут перестать воспринимать банковские вклады как источник сбережений, если уровень инфляции превысит ставку по депозитам.
ТАСС02:02

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ВТБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 7,4%

Телеканал 360°06:40

ВТБ ожидает, что льготная ипотека под 6,5% будет продлена до конца года

РИА Новости02:07

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

Интерфакс02:36

ВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта

РБК03:24

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

Коммерсантъ03:34

ВТБ снижает ставки по ипотеке

Банки.ру02:00

ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам до 7,4%

ИА БанкИнформСервис03:32
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Политика

ЛДПР планирует провести в Москве митинг в поддержку Фургала

По словам Жириновского, у партии есть место для проведения такого митинга, даже если действующие в столице ограничения на массовые мероприятия, введенные в связи с распространением коронавируса, не позволят провести акцию на улицах города.
ТАСС 05:27
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Шоу-бизнес

Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой

Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
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Происшествия

Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков

РБК 07:12
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Происшествия

Взрыв в порту Бейрута связали с россиянами

Груз аммиачной селитры, предположительно, ставший причиной мощного взрыва в ливанском Бейруте, был конфискован с судна Rhosus, принадлежавшего выходцу из Хабаровска Игорю Гречушкину.
Lenta.ru 02:50
60
Общество

В Турции после открытия границ выросло число заражений коронавирусом

В Турции растет число случаев заражения коронавирусом, сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.
Коммерсантъ 04:27
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Общество

Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР

Сумма поддержки только по нашему региону составила более 11,3 млрд рублей, — уточнили в ПФР.
REGNUM вчера в 22:17
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Космос

Прототип корабля для полетов на Марс Starship совершил успешный полет

Компания Space X провела первый успешный полет прототипа космического корабля Starship, который разрабатывается для полетов на Марс.
Российская газета 05:30
76
Здоровье

В Карелии два вылечившихся пациента повторно заразились коронавирусом

Два жителя Карелии, которые ранее лечились от коронавируса и были выписаны с отрицательными результатами теста на COVID-19, повторно заразились этим вирусом.
РБК 07:23
8
Происшествия

На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК вчера в 12:09
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Технологии

ПК-версия Horizon Zero Dawn оказалась заметно «тяжелее» консольной

3DNews вчера в 02:14
18
Финансы

Минфин с 7 августа по 4 сентября снизит продажу валюты почти вдвое

Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 7 августа по 4 сентября будет эквивалентен 64,9 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,1 млрд рублей.
Интерфакс 05:25
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Игры

Дата выхода Baldur’s Gate III станет известна 18 августа

CyberSport.ru вчера в 13:09
2
Здоровье

Медики БСМП опубликовали открытое письмо к губернатору Курской области

Сегодня в СМИ опубликовали письмо от медиков Курской БСМП.
ТРК Сейм (Курск) 06:52
Политика

МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель

Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Интерфакс вчера в 12:14
38
Политика

Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян

Решение правительства Черногории открыть границы для российских туристов является дискриминацией украинцев, заявил консул Украины в стране Михаил Шматов.
Известия вчера в 19:39
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Происшествия

В Москве обокрали коттедж Олега Тинькова

РИА Новости 06:40
Экономика

Россия выходит из налогового соглашения с Кипром

Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
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Армия и оружие

«Алмаз-Антей» передал Минобороны второй полковой комплект С-400

Минобороны получило от производителя второй полковой комплект зенитной ракетной системы С-400.
ТАСС 04:44
Кино

Леонардо Ди Каприо заключил контракт с Apple о производстве фильмов

Русская Планета вчера в 18:51
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Происшествия

В Сочи 11-летний мальчик погиб после нападения медведей

ТАСС 03:15
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Общество

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

РИА Новости вчера в 19:58
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Футбол

Стал известен соперник «Алании» в розыгрыше Кубка России по футболу

В среду состоялась жеребьевка 1/64 финала розыгрыша Кубка России по футболу. Соперником «Алании Владикавказ» стал «Оренбург».
15-й Регион (Северная Осетия) 06:33
Происшествия

В Подмосковье мужчина до смерти избил 6-летнего сына

В Московской области задержан мужчина, который до смерти избил собственного 6-летнего ребенка.
Российская газета 03:42
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Шоу-бизнес

Волочкова продает свою купель для оплаты штрафов за визит в Дивеево

Анастасия Волочкова решила расплатится со штрафами за проникновение в Дивеево своей купелью.
Открытый Нижний 03:20
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Шоу-бизнес

Знакомые Заворотнюк рассказали об ухудшении состояния актрисы

РИА Новости 06:17
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Происшествия

Полиция установила родителей найденного на западе Москвы ребенка

Полиция установила родителей мальчика, которого прохожие нашли в коляске на западе Москвы.
РБК 07:23
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Экономика

Газпром может уменьшить дивиденды акционерам — «Ъ»

Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM Газпром может сократить уровень дивидендов по итогам 2020 года из-за роста соотношения чистого долга компании к EBITDA, пишет 5 августа газета «Коммерсант».
REGNUM 04:18
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Общество

Строительство новой линии метро в Петербурге остановлено на 90 дней

В Петербурге приостановлено строительство Красносельско-Калининской линии метрополитена.
Российская газета 07:02
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Экономика

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
RT на русском вчера в 21:09
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Происшествия

Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

Известия вчера в 16:38
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