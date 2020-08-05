Россияне могут перестать воспринимать банковские вклады как источник сбережений, если уровень инфляции превысит ставку по депозитам.

с чего всё началось

Банк ВТБ снижает ставки по ипотеке по всей линейке базовых программ на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых. Об этом говорится на официальном сайте кредитного учреждения.

Банк ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

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