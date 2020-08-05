Экономика
Москва 24Банк ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%
Банк ВТБ снижает ставки по ипотеке по всей линейке базовых программ на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых. Об этом говорится на официальном сайте кредитного учреждения.
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с чего всё началось
Россияне могут перестать воспринимать банковские вклады как источник сбережений, если уровень инфляции превысит ставку по депозитам.ТАСС02:02
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Общество
В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса
Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса.
РБК вчера в 10:52
Общество
На турецких курортах выявили резкий рост случаев коронавируса
На турецких курортах резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости 04:00
Авто
УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»
УАЗ опубликовал рендерные изображения внедорожника УАЗ «Хантер» нового поколения.
Автоновости дня 01:22
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
Происшествия
Селитру, взорвавшуюся в Бейруте, конфисковали с молдавского судна
Аммиачная селитра, взорвавшаяся в морском порту Бейрута, была конфискована в 2014 году с молдавского судна RHOSUS, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 04:56
Общество
Черногория разрешила россиянам въезжать в страну
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну.
Все новости (Нижний Тагил) вчера в 06:53
Политика
Россия не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию
Центризбирком России не получал официального приглашения от Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента республики и принял решение не направлять туда своих наблюдателей.
RT на русском вчера в 13:24
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Происшествия
Появилось видео драки в Турции с участием украинской модели
Было опубликовано видео драки в которой избили украинскую модель Дарью Кирилюк.
Территория новостей 03:47
Происшествия
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Известия вчера в 16:38
Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многовекторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
REGNUM вчера в 06:59
Происшествия
В СК назвали возможные причины ДТП с девятью погибшими в Крыму
Следователи отрабатывают три версии причин ДТП с микроавтобусом в Крыму, в том числе несоблюдение условий отдыха водителя, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
ТАСС 04:56
Армия и оружие
В России началось серийное производство пистолетов «Удав»
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) приступил к серийному производству новейшего пистолета "Удав" для Вооруженных Сил России.
Газета.Ru 04:58
Происшествия
В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек
Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в Еврейской автономной области, пострадали 18 человек.
BFM.ru 03:36
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло нарушение российскими Су-27 границ Финляндии
По данным финской погранслужбы в ходе завершенного 28 июля расследования документально установлено, что два российских истребителя Су-27 нарушили воздушные границы Финляндии, в в 14:07 мск (совпадает с местным временем) вторгнувшись в воздушное пространство республики.
МонаВиста 05:49
Космос
Rocket Lab разрешили возобновить запуск ракет
Компания Rocket Lab сможет возобновить вывод спутников на орбиту с использованием ракет-носителей Electron.
iXBT.com вчера в 14:16
Происшествия
Жертвами коронавируса стали ещё две жительницы Волгограда
Волгоград, 5 августа 2020, 13:09 — REGNUM О смерти двух пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус в Волгограде стало известно 5 августа.
REGNUM 06:09
Армия и оружие
США показали видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB
Армия США в своем Twitter опубликовала видео удара ракеты c маневренной планирующей гиперзвуковой боеголовкой C-HGB.
Газета.Ru 06:14
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Происшествия
В Калининград прибудет траулер с выявленным очагом COVID-19
Прибытие судна ожидается 6 августа. На борту 75 членов экипажа, из них было проверено 29 человек и выявлен 21 случай COVID-19.
Российская газета 05:31
Кино
Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара»
Известный канадский режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе несколько готовых кадров из второй части "Аватара".
Piter.tv 03 августа в 00:32
Общество
Екатеринбургского активиста Ширшикова отправят в колонию-поселение
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга изменил наказание активисту Ярославу Ширшикову. Он проведет семь месяцев в колонии-поселении.
Вечерние Ведомости 03:44
Футбол
«Уфа» представила новую игровую форму с силуэтом Уральских гор
Футбольный клуб "Уфа" представил новую форму на сезон 2020/2021.
Bobsoccer 02:20
Политика
Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября
Заявление президента США едва не привело к срыву соглашения между Microsoft и ByteDance. Однако переговоры продолжились.
Evo-rus.com 02:13