Экономика

Москва 24Москва 24Банк ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

Банк ВТБ снижает ставки по ипотеке по всей линейке базовых программ на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых. Об этом говорится на официальном сайте кредитного учреждения.
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с чего всё началось

В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с банковскими вкладами в 1990-е

Россияне могут перестать воспринимать банковские вклады как источник сбережений, если уровень инфляции превысит ставку по депозитам.
ТАСС02:02

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ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

Коммерсантъ03:34

Абсолют Банк снизил ставки по ипотеке до 8,1%

ЛюдиИпотеки.рф03 августа в 03:19

ВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта

РБК03:24

ВТБ ожидает, что льготная ипотека под 6,5% будет продлена до конца года

РИА Новости02:07

ВТБ снижает ставки по ипотеке

Банки.ру02:00

ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам до 7,4%

ИА БанкИнформСервис03:32

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

Интерфакс02:36
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Общество

В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса

Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса.
РБК вчера в 10:52
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Общество

На турецких курортах выявили резкий рост случаев коронавируса

На турецких курортах резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
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Происшествия

Сотрудник ДПС заявил, что Ефремов в момент ДТП был пьян

Газета.Ru 05:07
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Авто

УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»

УАЗ опубликовал рендерные изображения внедорожника УАЗ «Хантер» нового поколения.
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Армия и оружие

Шойгу рассказал о полученной ВС России военной технике за полгода

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Экономика

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации

Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
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Происшествия

Селитру, взорвавшуюся в Бейруте, конфисковали с молдавского судна

Аммиачная селитра, взорвавшаяся в морском порту Бейрута, была конфискована в 2014 году с молдавского судна RHOSUS, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 04:56
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Общество

Черногория разрешила россиянам въезжать в страну

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну.
Все новости (Нижний Тагил) вчера в 06:53
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Футбол

Лионель Месси отреагировал на завершение карьеры Касильяса

ГЛАС.RU 05:59
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Россия не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию

Центризбирком России не получал официального приглашения от Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента республики и принял решение не направлять туда своих наблюдателей.
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Энергетика

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
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Футбол

В «Уфе» назвали «Спартак» подходящим клубом для Урунова

Газета.Ru 05:21
Экономика

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
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Происшествия

Появилось видео драки в Турции с участием украинской модели

Было опубликовано видео драки в которой избили украинскую модель Дарью Кирилюк.
Территория новостей 03:47
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Происшествия

Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

Известия вчера в 16:38
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Политика

Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии

Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многовекторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
REGNUM вчера в 06:59
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Происшествия

В СК назвали возможные причины ДТП с девятью погибшими в Крыму

Следователи отрабатывают три версии причин ДТП с микроавтобусом в Крыму, в том числе несоблюдение условий отдыха водителя, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
ТАСС 04:56
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Армия и оружие

В России началось серийное производство пистолетов «Удав»

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) приступил к серийному производству новейшего пистолета "Удав" для Вооруженных Сил России.
Газета.Ru 04:58
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Происшествия

В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек

Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в Еврейской автономной области, пострадали 18 человек.
BFM.ru 03:36
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Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло нарушение российскими Су-27 границ Финляндии

По данным финской погранслужбы в ходе завершенного 28 июля расследования документально установлено, что два российских истребителя Су-27 нарушили воздушные границы Финляндии, в в 14:07 мск (совпадает с местным временем) вторгнувшись в воздушное пространство республики.
МонаВиста 05:49
Происшествия

В Сочи медведи затащили в вольер 11-летнего ребенка и загрызли его

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Космос

Rocket Lab разрешили возобновить запуск ракет

Компания Rocket Lab сможет возобновить вывод спутников на орбиту с использованием ракет-носителей Electron.
iXBT.com вчера в 14:16
Происшествия

Жертвами коронавируса стали ещё две жительницы Волгограда

Волгоград, 5 августа 2020, 13:09 — REGNUM О смерти двух пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус в Волгограде стало известно 5 августа.
REGNUM 06:09
Армия и оружие

США показали видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB

Армия США в своем Twitter опубликовала видео удара ракеты c маневренной планирующей гиперзвуковой боеголовкой C-HGB.
Газета.Ru 06:14
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Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском вчера в 10:29
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В Калининград прибудет траулер с выявленным очагом COVID-19

Прибытие судна ожидается 6 августа. На борту 75 членов экипажа, из них было проверено 29 человек и выявлен 21 случай COVID-19.
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Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара»

Известный канадский режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе несколько готовых кадров из второй части "Аватара".
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Екатеринбургского активиста Ширшикова отправят в колонию-поселение

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга изменил наказание активисту Ярославу Ширшикову. Он проведет семь месяцев в колонии-поселении.
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«Уфа» представила новую игровую форму с силуэтом Уральских гор

Футбольный клуб "Уфа" представил новую форму на сезон 2020/2021.
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Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября

Заявление президента США едва не привело к срыву соглашения между Microsoft и ByteDance. Однако переговоры продолжились.
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