Россияне могут перестать воспринимать банковские вклады как источник сбережений, если уровень инфляции превысит ставку по депозитам.

с чего всё началось

Минимальная ставка доступна клиентам при покупке жилья с первоначальным взносом от 50% или семьям, у которых с 1 января 2020 г. родился второй или последующий ребенок и которые не попадают под программы господдержки.

ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам до 7,4%

Общество Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании. 202

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Общество Роспотребнадзор предложил Петербургу ослабить карантинные ограничения Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предложила властям Петербурга перейти ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщил телеканалу "Санкт-Петербург" вице-губернатор Олег Эргашев. 8

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Происшествия Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца «5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел», — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости. 20

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