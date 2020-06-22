ВТБ с 22 июня запустил специальную ипотеку для семей с детьми. Клиентам, у которых после 1 января 2020-го родился второй или последующий ребенок, при покупке квартиры дают дисконт в размере 1 процентного пункта от базовой ставки банка.

ВТБ снизил ставки по ипотеке для семей с детьми

Общество Режим самоизоляции в Волгоградской области отменяется Решением оперативного штаба с 23 июня режим самоизоляции в Волгоградской области будет снят. 21

Политика Германия должна выплатить НАТО триллион долларов, уверен Трамп Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборного выступления заявил, что Германия задолжала НАТО триллион долларов, сообщает немецкий телеканал N-TV. 16

Политика ДНР разрешила жителям выезжать в Россию за паспортом Жителям ДНР разрешается выезд в Россию в составе организованных групп для получения российского гражданства, передает «Донецкое агентство новостей».

Экономика Московская биржа запускает вечерние торги акциями Тестирование вечерней торговой сессии на рынке акций начали 2 марта. Изначально Мосбиржа намеревалась запустить вечерние торги в конце мая. 2

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Наука Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19. 839

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Политика В МИД России назвали первопричину сбоев в СВПД «Первопричиной всех сложностей и сбоев в процессе осуществления «ядерной сделки» с Ираном были и остаются подрывные действия США, которые в одностороннем порядке вышли из СВПД и по сей день продолжают систематически нарушать требования резолюции СБ ООН 2231», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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Футбол Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом» Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом» (0:4) в 23-м туре чемпионата России, сообщает журналист Вячеслав Короткин. 6

Общество В Подмосковье сохранят масочный режим и запрет на массовые мероприятия Фактически все ограничения снимаются с 25 июня в Подмосковье, однако жители региона должны соблюдать масочный режим в местах скопления людей, также остаётся запрет на проведение массовых мероприятий, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. 3

Экономика Россия опередила весь мир по росту личных богатств По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно. 1,1K

Здоровье Доктор Мясников объяснил смертность российских медиков с коронавирусом Врач рассказал, как его друзья из Франции выходили на работу, чтобы лечить инфицированных COVID-19, в обыкновенных пластиковых мешках для мусора. 4