Экономика

ВедомостиВедомостиВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми

Воспользоваться новыми условиями смогут семьи, у которых в 2020 г. родился второй или последующий ребенок, уточнила пресс-служба банка. При покупке квартиры они получат дисконт в размере 1 процентного пункта (п. п.) от базовой ставки ВТБ.
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ВТБ снизил ставки по ипотеке для семей с детьми

Lenta.ruвчера в 06:15

НС Банк снижает ставки по ипотеке

Банки.рувчера в 06:16

ВТБ опустил ставку по ипотеке для семей с детьми до 7,9%

РИА Новостивчера в 02:00

ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми

Ведомостивчера в 04:29

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 7,9%

ТАССвчера в 02:31

ВТБ снизит ставку по ипотеке на вторичное жилье для семей с детьми

Российская газетавчера в 04:38

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

РБКвчера в 02:27
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 01:10, Ашберн
Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

REGNUM вчера в 10:38
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Спорт

30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов

Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru вчера в 06:43
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На парад Победы в Москву приедет президент Хорватии

Pravda.Ru 20 июня в 11:23
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Киберспорт

Анонсировали Sniper: Ghost Warrior Contracts 2

Студия польских разработчиков геймерской индустрии Cl Games анонсировала новую игру Sniper: Ghost Warrior Contracts 2. Руководство отмечает, что в релиз шутер должен выйти осенью 2020 года.
CT news вчера в 16:07
Футбол

Киевское «Динамо» обыграло «Колос» в матче с четырьмя пенальти

В матче 27-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» обыграло ковалёвский «Колос» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Чемпионат вчера в 14:40
Политика

МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией

В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
РБК вчера в 19:46
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Происшествия

В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими

Российская газета вчера в 03:26
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Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
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Политика

Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября.
RT на русском вчера в 23:14
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Политика

Бывший министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны

Украина не сможет победить Россию в случае войны, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире канала «112 Украина».
РБК вчера в 22:09
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Общество

ПФР призвал россиян до 30 июня сделать заявления на пенсии и пособия

ПФР отмечает, что россияне могут рассчитывать на выгодные услуги и предложения в фонде только до конца июня 2020 года.
ToDay News Ufa вчера в 14:51
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Политика

Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане

Известия вчера в 17:25
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Политика

Раскрыта просьба Обамы к Путину «не идти дальше аннексии Крыма»

Дальше приводится просьба бывшего президента США Барака Обамы к Путину после присоединения полуострова.
Lenta.ru вчера в 06:08
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Футбол

Гендиректор «Уфы» высказался о ситуации с коронавирусом в команде

«Результаты теста одного из членов команды после очередного обследования были сомнительными в отношении инфицирования новой коронавирусной инфекцией», — цитирует гендиректора сайт «Уфы».
RT на русском вчера в 18:04
Происшествия

Директора хабаровского лагеря «Холдоми» отпустили под домашний арест

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края изменил меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест директору детского лагеря "Холдоми", где в 2019 году произошел пожар с гибелью детей, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости вчера в 23:40
Шоу-бизнес

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила дома показ мод

Звездный папа часто делится моментами из жизни малышей. Так, дочь юмориста решила устроить дома показ мод.
Летидор вчера в 06:15
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Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
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Экономика

«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»

Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК.
РБК вчера в 02:00
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Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
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Космос

Китай запустил последний навигационный спутник Beidou

Китай провел запуск последнего, 55-го спутника национальной навигационной системы Beidou.
ТАСС вчера в 22:18
Общество

В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки

Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в понедельник в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
РИА Новости 00:32
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Происшествия

В управлении лесами Алтайского края начались обыски

Известия вчера в 02:10
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Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

РБК вчера в 12:45
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
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Здоровье

Онколог рассказала предвестниках рака, появляющихся на коже

О вероятности развития рака может свидетельствовать образование кондилом на теле.
Online47.ru 00:25
Политика

Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем

Ранее советник президента США по торговле Питер Наварро в эфире телеканала Fox News заявил, что Трамп якобы решил прекратить торговую сделку с Китаем из-за предположений разведки о том, что «пандемия коронавируса возникла в лаборатории в Ухани».
RT на русском вчера в 22:45
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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
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Религия

Схиигумен Сергий признал свою судимость

Скандально известный схиигумен Сергий (Романов) признался, что был судим и отбывал наказание.
Политсовет 00:18
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Политика

Трамп приостановил выдачу ряда виз до конца 2020 года

Уточняется, что временно прекращается выдача грин-карт, рабочих виз х H1-B, H-4 и H-2B, L и большинства документов категории J. Запрет на выдачу действует до 31 декабря 2020 года.
Газета.Ru вчера в 20:19
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