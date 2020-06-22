Экономика
ВедомостиВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
Воспользоваться новыми условиями смогут семьи, у которых в 2020 г. родился второй или последующий ребенок, уточнила пресс-служба банка. При покупке квартиры они получат дисконт в размере 1 процентного пункта (п. п.) от базовой ставки ВТБ.
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На парад Победы в Москву приедет президент Хорватии
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Анонсировали Sniper: Ghost Warrior Contracts 2
Студия польских разработчиков геймерской индустрии Cl Games анонсировала новую игру Sniper: Ghost Warrior Contracts 2. Руководство отмечает, что в релиз шутер должен выйти осенью 2020 года.
CT news вчера в 16:07
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Колос» в матче с четырьмя пенальти
В матче 27-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» обыграло ковалёвский «Колос» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский».
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РБК вчера в 19:46
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Политика
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Украина не сможет победить Россию в случае войны, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире канала «112 Украина».
РБК вчера в 22:09
Общество
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ToDay News Ufa вчера в 14:51
Политика
Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане
Известия вчера в 17:25
Политика
Раскрыта просьба Обамы к Путину «не идти дальше аннексии Крыма»
Дальше приводится просьба бывшего президента США Барака Обамы к Путину после присоединения полуострова.
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Гендиректор «Уфы» высказался о ситуации с коронавирусом в команде
«Результаты теста одного из членов команды после очередного обследования были сомнительными в отношении инфицирования новой коронавирусной инфекцией», — цитирует гендиректора сайт «Уфы».
RT на русском вчера в 18:04
Происшествия
Директора хабаровского лагеря «Холдоми» отпустили под домашний арест
Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края изменил меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест директору детского лагеря "Холдоми", где в 2019 году произошел пожар с гибелью детей, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила дома показ мод
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Летидор вчера в 06:15
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Экономика
«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»
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РБК вчера в 02:00
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
Космос
Китай запустил последний навигационный спутник Beidou
Китай провел запуск последнего, 55-го спутника национальной навигационной системы Beidou.
ТАСС вчера в 22:18
Общество
В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки
Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в понедельник в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
РИА Новости 00:32
Происшествия
В управлении лесами Алтайского края начались обыски
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Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
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Здоровье
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О вероятности развития рака может свидетельствовать образование кондилом на теле.
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Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем
Ранее советник президента США по торговле Питер Наварро в эфире телеканала Fox News заявил, что Трамп якобы решил прекратить торговую сделку с Китаем из-за предположений разведки о том, что «пандемия коронавируса возникла в лаборатории в Ухани».
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Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
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Схиигумен Сергий признал свою судимость
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Политсовет 00:18
Политика
Трамп приостановил выдачу ряда виз до конца 2020 года
Уточняется, что временно прекращается выдача грин-карт, рабочих виз х H1-B, H-4 и H-2B, L и большинства документов категории J. Запрет на выдачу действует до 31 декабря 2020 года.
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