В банке ВТБ рассказали о собственной ипотечной программе для семей с детьми, ставка по ней составила 7,9%, что является самым низким уровнем в базовой линейке организации.

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

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