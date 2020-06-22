Экономика
Эксперт Северо-ЗападВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми
В банке ВТБ рассказали о собственной ипотечной программе для семей с детьми, ставка по ней составила 7,9%, что является самым низким уровнем в базовой линейке организации.
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Политика
Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России
В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ведомости 05:13
Технологии
Определен способ защиты смартфона от самовозгорания в жару
Как сообщает ToDay News Ufa, ссылаясь на радио Sputnik, Рябинин утверждал: «Современные смартфоны автоматически выключаются при высоком уровне температуры аккумулятора, но даже в этом случае гаджет может продолжать нагреваться вплоть до самовозгорания».
ToDay News Ufa 02:25
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Авиакомпания "Россия" 22 июня выполнила первый туристический рейс в Сочи из московского аэропорта "Шереметьево" в рамках совместной с оператором "Библио-Глобус" переработанной программы туристических полетов.
РИА Новости 06:34
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
Футбол
«Рубин» одержал волевую победу над «Уралом»
LiveSport.ru 20 июня в 08:59
Общество
В Киеве активисты ЛГБТ повесили флаг на меч «Родины-матери»
Известия вчера в 20:01
Наука
Ученые считают, что сила мысли способна исцелять и управлять техникой
Генетик из США Брюс Липтон убежден, что сила мысли и вера вместе могут творить чудеса и излечивать людей от разных заболеваний.
ВладТайм вчера в 08:27
Происшествия
Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль
РИА Новости вчера в 22:53
Общество
ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
Происшествия
Адвокат рассказал, за что на Верзилова составили протокол
Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за то, что он выражался нецензурной бранью, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 07:11
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 04:15
Политика
Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные
Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины Олега Пулатова запросит продолжение расследования по радиолокационными данным, чтобы установить, находились ли истребитель или ракета поблизости с пассажирским самолетом в день трагедии, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости 08:15
Политика
Вучич объявил о победе своей партии на парламентских выборах
Газета.Ru вчера в 16:39
Общество
В Южной Корее зафиксировали вторую волну распространения коронавируса
Чон Ын Гён отметила, что, как считают в подконтрольном ей ведомстве, вторая волна инфицирований началась со случайных очагов заражения, охвативших Сеул в мае этого года.
ТАСС 08:03
Теннис
Теннисист Рублев сдал отрицательный тест на коронавирус
Ранее сообщалось, что финал выставочного турнира Adria Tour в Хорватии, в котором в воскресенье должны были сыграть Рублев и первая ракетка мира серб Новак Джокович, отменен после положительного теста на коронавирус у Димитрова.
РИА Новости 06:20
Происшествия
Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену
Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
Интерфакс 08:02
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Коммерсантъ 05:38
Политика
Зеленский заявил, что еще не решил, верить ли Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не успел составить мнение о российском лидере Владимире Путине в условиях фактически замороженных переговоров из-за пандемии коронавируса, но отметил, что подвижки в переговорах есть, и несколько состоявшихся обменов пленными это подтверждают.
РИА Новости 05:13
Происшествия
Сотрудники станции переливания крови в Тюмени заразились коронавирусом
Тюмень, 22 июня 2020, 14:42 — REGNUM В Тюмени станция переливания крови стала очагом коронавирусной инфекции.
REGNUM 07:42
Здоровье
В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
РИА Новости 03:35
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве иностранного студента в Волгограде
RT на русском вчера в 09:21
Общество
ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму
В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 06:09
Музыка
Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Культуромания 02:14
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Политика
Зеленский призвал граждан Украины «не спорить о войне»
Киев, 22 июня 2020, 12:13 — REGNUM Гражданам Украины не следует спорить из-за даты начала войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщила 22 июня пресс-служба президента Украины.
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Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о проблемах сына со здоровьем
Недавно Оксана Самойлова рассказала о проблемах сына со здоровьем своим подписчикам в социальной сети Instagram.
HotGeo 04:54
Политика
Более 10% американцев считают, что США воевали с Россией до 1945 года
Москва, 22 июня 2020, 12:57 — REGNUM Свыше 70% жителей США не знают, что 8 мая на Западе отмечают день капитуляции Германии во Второй мировой войне.
REGNUM 05:57