Экономика

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ВТБ с 22 июня на 1 п.п. — до 7,9% годовых — снизил ставки по ипотеке для семей, в которых в 2020 году родился второй и последующий ребенок, сообщила пресс-служба банка.
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ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми

Ведомости04:29

НС Банк снижает ставки по ипотеке

Банки.ру06:16

ВТБ снизит ставку по ипотеке на вторичное жилье для семей с детьми

Российская газета04:38

ВТБ снизил ставки по ипотеке для семей с детьми

Lenta.ru06:15

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 7,9%

ТАСС02:31

ВТБ опустил ставку по ипотеке для семей с детьми до 7,9%

РИА Новости02:00

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

РБК02:27
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 11:33, Ашберн
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