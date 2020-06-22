Экономика
Rambler News ServiceВТБ снизил ставки по ипотеке для семей с детьми
ВТБ с 22 июня на 1 п.п. — до 7,9% годовых — снизил ставки по ипотеке для семей, в которых в 2020 году родился второй и последующий ребенок, сообщила пресс-служба банка.
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Общество
Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве
Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД.
Газета.Ru 10:16
Шоу-бизнес
Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Российский актер, комик, телеведущий и в целом шоумен Гарик Харлмов опубликовал в своем Instagram пост, где объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус, звездой ситкома "Интерны" и героиней резонансной сцены в триллере "Текст".
Российская газета 10:48
Общество
В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram в России
Решение о разблокировке Telegram в России было принято из-за невозможности его заблокировать и активного сотрудничества мессенджера в вопросах борьбы с терроризмом.
RT на русском 09:30
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной подтвердил слухи о расставании с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с певицей Полиной Гагариной после шести лет брака.
Газета.Ru 10:58
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Коммерсантъ 05:38
Здоровье
В Севастополе коронавирус выявлен у персонала горбольницы
Оба отделения, находящиеся в отдельных зданиях, закрыты на двухнедельный карантин.
Вести.Севастополь 08:11
Происшествия
Родители убитой аспирантки отказались от гражданского иска к Соколову
Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 17:54 — REGNUM Родители убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска за причинение морального вреда.
REGNUM 10:54
Хоккей
Четыре советских игрока претендуют на включение в Зал хоккейной славы
Авторитетный журнал The Hockey News составил список из шести европейских игроков, которые должны быть включены в Зал хоккейной славы.
Спорт день за днем 05:40
Политика
Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву
Президент Хорватии Зоран Миланович отменил поездку на парад Победы в Москву. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило посольство страны.
Известия 08:37
Футбол
ЦСКА выступил с заявлением по ситуации с Гончаренко
Московский футбольный клуб ЦСКА выступил с заявлением по ситуации с главным тренером команды Виктором Гончаренко.
RT на русском 10:57
Происшествия
Очевидцы сообщили детали гибели в аварии на Бали блогера из России
Другой очевидец, живущая на Бали гражданка Украины, рассказала, что, когда она проезжала мимо, погибшая лежала на асфальте без признаков жизни.
РБК 09:34
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
Гаджеты
«SONY» объявила о начале реализации WF-XB700
ГЛАС.RU 09:13
Общество
Голикова заявила о необходимости соблюдать масочный режим даже осенью
Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире Первого канала предупредила россиян, что масочный режим придется соблюдать даже осенью.
Газета.Ru 09:59
Происшествия
Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку
Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 10:56
Игры
В Star Wars: Squadrons не будет микротранзакций
Разработчики Star Wars: Squadrons заявили, что не планируют вводить в игру микротранзакции.
CyberSport.ru 20 июня в 06:39
Единоборства
Тактаров прокомментировал поражение Волкова в UFC
View this post on Instagram наше # мате и наше самомнение A post shared by Oleg Taktarov Олег Тактаров (@ olegtaktarov_official) on Jun 20, 2020 at 10:59pm PDT Ранее ГЛАС сообщал о том, что Блейдс победил Волкова на UFC Vegas 3 единогласным решением судей.
ГЛАС.RU вчера в 08:00
Здоровье
День икс. Завтра в Югре решится вопрос о продлении самоизоляции
9 июня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в Югре губернатор заявила, что самоизоляция в регионе будет действовать до 23 июня включительно.
СургутИнформТВ 08:35
Происшествия
Адвокат сообщил, за что на Верзилова составили протокол
Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за нецензурную брань, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьёв.
RT на русском 07:51
Авто
Официально представили обновленный кроссовер Cupra Ateca
Напомним, несколько лет назад кроссовер Cupra Ateca стал первой моделью дочернего бренда, который целиком принадлежит Seat, но при этом имеет собственный логотип и свою небольшую штаб-квартиру.
Тарантас Ньюс 06:36
Здоровье
В Казахстане в одной из областей усилили карантин из-за коронавируса
Усиленный карантин вводится с 23 июня в Костанайской области Казахстана (на севере республики, граничит с Россией) из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба областной администрации.
РИА Новости 11:00
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с детьми
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Версия.Инфо вчера в 05:56
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
Гаджеты
Обновление EMUI 10.1 выходит для смартфонов Huawei в России
В России стартовало распространение большого обновления оболочки EMUI 10.1 от Huawei. Апдейт будет происходить постепенно.
MobiDevices 09:28
Здоровье
Коронавирус провел подкат под украинский футбол
Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ 08:42