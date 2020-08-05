Экономика
ТАССВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%
Банк ВТБ с 5 августа снизил ставки по ипотеке по всей линейке базовых программам на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 02:25, Ашберн
Общество
Адвокат Сафронова заявил о слежке российской разведки за своим подзащитным
Сотрудники российской разведки вели слежку за бывшим журналистом Иваном Сафроновым с сентября 2019 года, материалы наблюдения разведчиков стали основой уголовного дела в его отношении.
ТАСС 02:02
Здоровье
Страдающим от гипертонии россиянам дали несколько советов
Ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава Галина Холмогорова в интервью телеканалу «Звезда» дала россиянам, которые страдают от гипертонии, несколько советов.
Lenta.ru 00:38
Общество
Число погибших от коронавируса в мире превысило 700 тысяч человек
С начала пандемии коронавируса в мире скончались свыше 700 тыс. человек с диагностированным COVID-19, сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса.
Европейско-Азиатские новости 01:44
Гаджеты
Google представила бюджетный смартфон Pixel 4a
Компания Google анонсировала выход нового смартфона Pixel 4a.
Деловое.ТВ вчера в 06:24
Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM вчера в 11:41
Происшествия
Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.
Коммерсантъ 01:24
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В первый раз пособие в размере 10 000 рублей начислялось семьям, в которых есть ребенок, родившийся в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года.
Evo-rus.com вчера в 04:05
Общество
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
Car.ru вчера в 03:44
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-line вчера в 13:10
Экономика
Выплаты безработным выросли из-за коронавируса
Средний размер выплат на безработного в России вырос в 1,4 раза в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
ФедералПресс 02:14
Гаджеты
В Сеть просочились фотографии и видео новинок от Samsung
Стало известно, что новый Samsung Galaxy Watch3 наградили вращающейся панелью, голосовыми командами и преобразователем речи в текст.
Evo-rus.com 02:07
Происшествия
Защита Шамсутдинова подала ходатайство о рассмотрении дела присяжными
Адвокат солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, подал ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных, передает ТАСС.
Вести.Ru 02:02
Происшествия
Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда
REGNUM вчера в 04:23
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
В существовании «эффекта бабочки» усомнились ученые из США.
Цензуры.Нет 03 августа в 05:09
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости вчера в 13:11
Происшествия
В Энгельсе полицейские нашли в квартире мумию
Вчера, 4 августа, в Энгельсе Саратовской области обнаружено тело мужчины, скончавшегося два года назад.
Четвертая Власть 01:20
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
РБК вчера в 12:09
Гаджеты
Недорогой 5G-смартфон Samsung Galaxy A42 предстал в Geekbench с чипом Snapdragon
Бенчмарк Geekbench стал источником информации ещё об одной новинке Samsung — аппарате Galaxy A42, которому предстоит стать самым доступным смартфоном южнокорейского гиганта с поддержкой сотовых сетей пятого поколения (5G).
3DNews 00:56
Политика
МИД КНР отреагировал на требование Трампа продать TikTok
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал требование американского лидера Дональда Трампа продать американское подразделение китайской социальной сети TikTok американской компании, иначе соцсеть прекратит работу на территории США.
RT на русском вчера в 04:20
Происшествия
При взрыве в Бейруте произошел выброс в атмосферу опасных веществ
Общественная служба новостей 02:13
Общество
С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М»
По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.
РИА Новости вчера в 20:04
Авто
Юрий Коропачинский предрек неизбежный крах автомобильной индустрии из-за распространения электромобилей
Основатель производителя графеновых нанотрубок OCSiAl Юрий Коропачинский в издании «Форбс» заявил, что смена автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на электромобиль приведет к катастрофе в автомобильной промышленности уже в ближайшее время.
KrasNews.com 01:04
Здоровье
Простой способ без лекарств снизить холестерин назвала кардиолог
Понизить уровень холестерина в организме помогут овсяная каша и отруби, чеснок, цитрусовые и яблоки.
Цензуры.Нет вчера в 08:34
Политика
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.com вчера в 08:58
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ вчера в 03:51
Общество
Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 02:21
Интернет
Google объявила дату закрытия сервиса Play Music
Первая попытка Google создать музыкальный стриминговый сервис, аналогичный Spotify и Apple Music — Play Music — окончательно завершится в декабре 2020-го года.
Вести.Ru 02:11
Футбол
«Ростов» представил форму на следующий сезон пародией на фильм «Джентльмены»
Футбольный клуб «Ростов» представил игровую форму на сезон-2020/2021, показав пародию на сцену из фильма «Джентльмены» Гая Ричи.
Чемпионат 02:15
Происшествия
Бейрут приходит в себя после мощного взрыва. Дорожные службы приступили к разбору завалов
Волонтеры Ливанского общества Красного Креста спешно доставляют в больницы сотни пострадавших в результате взрыва на складе химикатов в морском порту Бейрута.
ТАСС вчера в 21:21