Экономика

ТАССТАССВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

Банк ВТБ с 5 августа снизил ставки по ипотеке по всей линейке базовых программам на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
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ВТБ снизил ставки по базовым ипотечным программам на 0,5%

Российская газета02:35

ВТБ снизил ставки по ипотеке

Rambler News Service02:18

ВТБ: ставки по накопительным счетам превысили доходность вкладов

Банки.ру02:09

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

ТАСС02:02

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

РБК02:30

ВТБ ожидает, что льготная ипотека под 6,5% будет продлена до конца года

РИА Новости02:07
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 02:50, Ашберн
Шоу-бизнес

Сотрудница роддома увольняется из-за скандала со звездой «Дома-2»

Пятый канал 03 августа в 15:28
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Происшествия

Число жертв взрыва в Бейруте превысило 100

Число погибших в результате взрыва в порту ливанского Бейрута превысило 100 человек.
Lenta.ru 02:05
144
Происшествия

Защита Шамсутдинова подала ходатайство о рассмотрении дела присяжными

Адвокат солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, подал ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных, передает ТАСС.
Вести.Ru 02:02
2
Шоу-бизнес

Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой

Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
357
Происшествия

Бейрут приходит в себя после мощного взрыва. Дорожные службы приступили к разбору завалов

Волонтеры Ливанского общества Красного Креста спешно доставляют в больницы сотни пострадавших в результате взрыва на складе химикатов в морском порту Бейрута.
ТАСС вчера в 21:21
Общество

Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 02:21
23
Политика

Трамп назвал американские войны на Ближнем Востоке величайшей ошибкой

В интервью порталу AXIOS Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны.
Новостной фронт вчера в 03:58
20
Происшествия

К экс-президенту компании «Интеко» Солощанскому пришли с обысками

Следователи пришли с обысками в квартиру бывшего президента девеоперской компании Москва.
Интерфакс 01:40
6
Политика

Глава Хабаровского края Дегтярев не собирается повышать себе зарплату

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не планирует повышать себе зарплату на этом посту, оставив ее такой же, как у прежнего главы региона Сергея Фургала.
ТАСС вчера в 22:42
156
Происшествия

В Саратовской области труп мужчины пролежал два года в квартире

В Саратовской области в квартире одного из многоэтажных домов был обнаружен труп мужчины, который пролежал там около двух лет.
OAnews 02:24
3
Происшествия

Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького

Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
Lenta.ru вчера в 13:24
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Общество

Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России

Car.ru вчера в 03:44
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Культура

Пермь посетит министр культуры РФ Ольга Любимова

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о планируемом визите в Пермь министра культуры России Ольги Любимовой.
ВЕТТА 01:48
5
Происшествия

У безработного москвича и его матери украли более 31 миллиона рублей

Злоумышленники за два месяца украли с банковских счетов безработного жителя Москвы и его матери-пенсионерки более 31 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.
РИА Новости 02:05
6
Происшествия

Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

Известия вчера в 16:38
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Общество

Горбачев поддержал присвоение титула пэра Лебедеву-младшему

Лебедев-младший является владельцем компании Lebedev Holdings Ltd, выпускающей британские газеты The Independent и Evening Standard, а после присвоения титула также войдет в верхнюю палату парламента Великобритании.
Национальная служба новостей вчера в 07:11
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Политика

Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии

Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
REGNUM вчера в 06:59
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Экономика

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации

Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
638
Общество

Россияне перечислили причины увольнения с работы

Главной причиной увольнения 31% респондентов назвали неготовность работодателя повысить зарплату.
Газета.Ru 01:29
66
Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
409
Общество

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ вчера в 13:39
360
Общество

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 06:23
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Экономика

«Газпром» оказался в должном положении

В конце 2019 года совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику, предусматривающую поэтапный выход на выплату не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Армия и оружие

Появилось видео испытаний морской версии тульского ЗПРК «Панцирь-МЕ»

Появилось видео испытаний зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-МЕ».
Первый Тульский 02:32
16
Футбол

Испанский вратарь Икер Касильяс завершил игровую карьеру

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении спортивной карьеры.
Российская газета вчера в 08:48
Общество

СВР вела слежку за Сафроновым с осени 2019 года

Служба внешней разведки (СВР) вела слежку за журналистом Иваном Сафроновым как минимум с осени 2019 года.
Lenta.ru 02:33
4
Экономика

Часть россиян в августе получит субсидию в размере 15 тысяч рублей

Россиянам напомнили, что до 15 августа текущего года необходимо подать заявку на получение субсидии, минимальный размер которой составит 15 тысяч рублей.
NewInform вчера в 04:54
2
Происшествия

На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

РБК вчера в 12:09
830
Футбол

«Ростов» представил новую форму пародией на фильм «Джентльмены»

«Ростов» показал игровую форму на следующий сезон, опубликовав видео с пародией на сцену из фильма «Джентльмены» Гая Ричи.
Нева Спорт 02:42
Гаджеты

В Сеть просочились фотографии и видео новинок от Samsung

Стало известно, что новый Samsung Galaxy Watch3 наградили вращающейся панелью, голосовыми командами и преобразователем речи в текст.
Evo-rus.com 02:07
2
Как работают Яндекс.Новости?
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