Экономика
ТАССВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%
Банк ВТБ с 5 августа снизил ставки по ипотеке по всей линейке базовых программам на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
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Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Общество
Россияне назвали основные причины увольнения с работы
Еще 15% участников опроса назвали профессиональное выгорание и стресс основной причиной сменить работу, на отсутствие карьерного роста сослались 13% участников исследования.
РБК 01:54
Происшествия
Ефремова доставили на первое заседание суда по делу о ДТП
Москва, 5 августа 2020, 09:56 — REGNUM Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) доставила актера Михаила Ефремова на первое заседание суда по делу о смертельном ДТП, сообщает 5 августа ИА REGNUM.
REGNUM 02:56
Политика
Трамп заявил, что генералы в США считают взрыв в Бейруте нападением
Газета.Ru вчера в 21:13
Общество
Черногория разрешила россиянам въезжать в страну
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну.
Все новости (Нижний Тагил) вчера в 06:53
Авто
Кроссовер Maruti Suzuki Vitara Brezza превратят в Toyota
В Индии популярный кроссовер Maruti Suzuki Vitara Brezza превратится в Toyota Urban Cruiser.
Picsnews.net 02:34
Футбол
«Севилья» намерена приобрести футболиста «Зенита»
Напомним, Малком защищает цвета «Зенита» с лета прошлого года, куда перешел из «Барселоны».
Vprognoze.ru вчера в 05:10
Здоровье
Коронавирусом в Костромской области заболели ещё 45 человек
Всего, по состоянию на 5 августа, с начала пандемии коронавирусом в Костромской области заболели 2390 человек.
ГТРК Кострома 02:09
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Некоторым гражданам уже сделали выплаты в первые два летние месяца. В текущем месяце средства россияне также получат.
Evo-rus.com 01:24
Политика
Валерий Соловей: Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии
«Вероятность начала революции в соседнем государстве достаточно высока, и как только она начнется, Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии», - заявил политолог Валерий Соловей.
Век 03 августа в 14:01
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Ольга Бузова согласилась принять участие в шоу «Ледниковый период»
Популярная российская телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова согласилась принять участие в одном из популярнейших шоу на телевидении.
CT news вчера в 20:24
Общество
Волочкова продает купель, чтобы оплатить штрафы
Балерина Анастасия Волочкова выставила на продажу свою купель, чтобы оплатить штрафы. Об этом она написала в Instagram.
Газета.Ru 02:14
Общество
Подруга Картрайта рассказала о своих отношениях с погибшим рэпером
Подруга погибшего рэпера Энди Картрайта Надежда Романенко заявила на допросе, что встречалась с ним в течение двух лет, а супруга музыканта Марина Кохал знала об их отношениях, сообщает «Пятый канал».
Аргументы и Факты 01:58
Здоровье
Регулярный секс оказывает благотворное влияние на организм
Народные новости 03:18
Футбол
«Химки» расторгли контракт с Сергеем Юраном по соглашению сторон
Футбольный клуб «Химки» и бывший главный тренер команды Сергей Юран расторгли контракт по обоюдному согласию, говорится на официальном сайте команды.
РБК спорт вчера в 07:18
Происшествия
При взрыве в Бейруте 50 человек погибли и 2,8 тысячи пострадали
При мощном взрыве в морском порту Бейрута 50 человек погибли и 2750 пострадали, передает телеканал Al Hadath в своем Twitter-аккаунте.
Mockva.ru вчера в 15:46
Политика
Минтруд заявил о создании механизма проверки гражданства госслужащих
В России создан механизм проверки выполнения требований о гражданстве государственных служащих, сообщили в Минтруде.
RT на русском вчера в 21:52
Экономика
Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.
Российская газета 03 августа в 02:24
Общество
Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 02:21
Политика
В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
РИА Новости вчера в 21:41
Происшествия
Блогеры показали видео Бейрута после разрушительного взрыва
Авторы телеграм-канала LShot показали, как выглядит порт в Бейруте после прогремевшего накануне взрыва.
SM News 02:38
Фигурное катание
Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru вчера в 14:01
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» и вышла в первый раунд плей-офф НХЛ
Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу "Каролины", которая стала первой командой, вышедшей в первый раунд плей-офф НХЛ.
РИА Новости 00:32
Политика
Кравчук предложил создать делегацию для «возвращения» Крыма
Для "возвращения" Крыма Украине должна быть создана специальная группа, в которую должны войти крымские татары – заявил бывший президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Газета.Ru вчера в 14:33
Здоровье
В Роскачестве дали рекомендации по употреблению свежевыжатых соков
Москва, 5 августа 2020, 09:43 — REGNUM Употреблять свежевыжатые соки желательно в течение 15−20 минут после приготовления, чтобы в напитке успели сохраниться витамины.
REGNUM 02:43
Финансы
Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов 5 августа
На открытии торгов в среду, 5 августа, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:02
Наука
Британские ученые сравнили сперматозоид со штопором и выдрой
Evo-rus.com 02 августа в 11:47
Происшествия
В Москве мужчина забыл на самокате сумку с миллионом рублей
Мужчина в Москве оставил на ручке арендованного самоката барсетку с суммой более 1,3 миллионов рублей, по возвращении денег не нашел, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
РИА Новости 02:51