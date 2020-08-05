Банк ВТБ с 5 августа снизил ставки по ипотеке по всей линейке базовых программам на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

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