Россияне могут перестать воспринимать банковские вклады как источник сбережений, если уровень инфляции превысит ставку по депозитам.

с чего всё началось

ВТБ порадовал клиентов снижением ставок по ипотеке по всей линейке базовых программ на 0,5 процентного пункта. Теперь жилье в ипотеку можно будет приобрести по ставке 7,4 % годовых, передает «ТАСС» со ссылкой на пресс-релиз кредитной организации.

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4 % годовых

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