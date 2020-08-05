Экономика
ГородовойВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4 % годовых
ВТБ порадовал клиентов снижением ставок по ипотеке по всей линейке базовых программ на 0,5 процентного пункта. Теперь жилье в ипотеку можно будет приобрести по ставке 7,4 % годовых, передает «ТАСС» со ссылкой на пресс-релиз кредитной организации.
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с чего всё началось
Россияне могут перестать воспринимать банковские вклады как источник сбережений, если уровень инфляции превысит ставку по депозитам.ТАСС02:02
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Происшествия
Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве
По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области.
Известия 09:41
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости вчера в 07:03
Финансы
ВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год
Банк ВТБ может направить на дивиденды 10% от чистой прибыли за 2019 год по МСФО.
ТАСС 05:30
Политика
Москва получила от ЕСПЧ уведомление об иске Нидерландов по делу MH17
Европейский суд по правам человека направил России уведомление в связи с подачей иска против России со стороны Нидерландов по делу о катастрофе Боинга рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.
Новый День 10:03
Игры
Продажи видеоигры Detroit: Become Human превысили 5 млн копий
Goroday.ru 07:34
Происшествия
Ефремов не признал вину в гибели человека в ДТП
Коммерсантъ 05:06
Армия и оружие
США показали видео испытаний ракеты с гиперзвуковым блоком
В США обнародованы видеокадры испытаний ракеты с гиперзвуковым блоком.
Российская газета 10:33
Наука
Древние бобры сначала рубили деревья для еды, а не для возведения плотин
Ученые Западного университета (Онтарио, Канада) выяснили, что бобры изначально рубили деревья, добывая себе таким образом пищу.
Anonsens 10:51
Происшествия
В Калининград прибудет траулер с выявленным очагом COVID-19
Прибытие судна ожидается 6 августа. На борту 75 членов экипажа, из них было проверено 29 человек и выявлен 21 случай COVID-19.
Российская газета 05:31
Футбол
ЦСКА подписал контракт с Гайчем
Московский футбольный клуб ЦСКА на своем официальном сайте сообщил о переходе аргентинского нападающего Адольфо Гайча.
РИА Новости 11:13
Музыка
О причине распада The Beatles рассказал Пол Маккартни
Соловей.Инфо 03:21
Политика
Кравчук предложил создать делегацию по возвращению Крыма Украине
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал предложение первого президента Украины.
Известия 07:50
Происшествия
Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:43
Политика
Раскрыт украинский подход к особому статусу Донбасса
Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников раскрыл подход страны к особому статусу Донбасса.
Lenta.ru 06:58
Политика
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
По словам Медведева, «российско-белорусские отношения, Союзное государство и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательно кампании».
Smolnarod.ru 08:08
Политика
Дуров назвал действия США против TikTok угрозой интернету
"Действия США против TikTok создают опасный прецедент, который может в конченом итоге уничтожить интернет как поистине глобальную сеть (или то, что от него осталось)", - сообщил Павел Дуров в своем посте в Telegram-канале.
РИА Новости 11:16
Происшествия
В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма
Правда УрФО вчера в 10:46
Политика
В Европе возникли четыре вопроса к российской вакцине от коронавируса
В начавшейся по всему миру гонке за вакциной от коронавируса лидирует Россия.
Lenta.ru 10:24
Политика
Армения ограничила вещание российских каналов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские.
Lenta.ru 10:49
Общество
В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом
В Турции число новых заболевших за последние сутки преодолело отметку в тысячу человек.
BFM.ru 07:27
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Некоторым гражданам уже сделали выплаты в первые два летние месяца. В текущем месяце средства россияне также получат.
Evo-rus.com 01:24
Политика
Медведев предложил усложнить правила въезда трудовых мигрантов
Процедура предоставления мигрантам права на работу в России может усложниться, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Компания 03 августа в 11:52
Армия и оружие
Самый большой российский самолет Ан-124 приземлился на авиабазе в Ливии
Discover24 05:59
Шоу-бизнес
Живой Кен впервые после 80 операций показал свое тело в бикини
На свое сомнительное преображение Алвес уже потратил более 600 тыс. фунтов стерлингов и, очевидно, останавливаться не собирается.
Wday.ru 03 августа в 09:03
Политика
СПЧ обратится в Google из-за блокировок российских СМИ на YouTube
Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) намерен обратиться в компанию Google из-за блокировки YouTube-каналов СМИ, сообщает пресс-служба СПЧ.
Интерфакс 10:26
Общество
Польский регулятор оштрафовал Газпром за «Северный поток-2»
Польское Управление по защите конкуренции и потребителей UOKiK оштрафовало Газпром на 213 млн злотых (около 57,336 млн долларов США по текущему курсу) за отказ от сотрудничества в деле по строительству <Северного потока-2>.
Центр энергетической экспертизы 03 августа в 06:08
Общество
Подмосковный проездной «Стрелка» возобновил пополнение карт наличными
«Вступившие в силу с 3 августа изменения в 161-ФЗ (закон о национальной платежной системе), ограничивающие пополнение наличными электронных кошельков, не распространяются на транспортные карты «Стрелка», в том числе и карты льготной тарификации, согласно разъяснению, которое предоставил Центральный Банк России на своем официальном портале», — сообщили в компании 5 августа.
РБК 11:15